Glaube Christen und Juden vereint Antisemitismus keimt wieder auf. In Straubing engagieren sich Vertreter beider Religionen für ein friedliches Miteinander.

von Melanie Bäumel-Schachtner

Mail an die Redaktion Sie setzen sich ein für die Verständigung zwischen Christen und Juden (von links) ein: Anna Zisler, Vorstandsmitglied der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Rabbiner Mendel Muraiti, Svetlana Zap, die Synagogenführungen übernimmt, und Christian Sakreida. Foto: Bäumel-Schachtner

Straubing.In einem feierlichen Akt wurde kürzlich die neue Synagoge in Regensburg eingeweiht, ein großer Tag für die Oberpfalz. Ein älteres sakrales Bauwerk jüdischen Glaubens steht aber in Straubing. In der Wittelsbacher Straße befindet sich die einzige Synagoge Niederbayerns, 1907 erbaut. Zwar wurde das schmucke Gebäude in der Reichspogromnacht geschändet und der Innenraum verwüstet, doch die Mauern trotzten dem Sturm, stehen heute noch erhaben mitten in der Stadt und zeugen von einer jahrhundertelangen Geschichte der Juden in Straubing, die wohl schon vor der Stadtgründung begann und im 13.Jahrhundert erstmals aufgezeichnet wurde.

Die jüdische Bevölkerung überstand mehrere Pogrome und ist heute gut integriert in das Stadtgeschehen. Zu verdanken ist dies auch der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, die seit über 25 Jahren dazu beiträgt, dass sich katholische und evangelische Christen sowie Juden kennen und verstehen lernen. Ziel der Gesellschaft ist die Verständigung zwischen Christen und Juden, der Kampf gegen Antisemitismus und Rechtsradikalismus sowie ein friedliches Zusammenleben der Völker und Religionen.

Ein Katholik als Schriftführer

Anna Zisler ist eine niederbayerische Jüdin. So bezeichnet sie sich selber gern. In der Heimat verwurzelt, lebt sie ihren Glauben. Ihr Vater hat das Konzentrationslager Auschwitz überlebt, auch nach der Schreckenszeit noch lange voller Angst, offen Jude zu sein. Seine Tochter kennt in Straubing jeder. Die 64-Jährige mit den dunklen Locken, dem offenen Gesicht und dem niederbayerischen Zungenschlag führt wie ihr Vater vorher die Israelitische Kultusgemeinde und engagiert sich seit mehreren Jahren als Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit. „Dadurch habe ich meinen Glauben noch besser kennengelernt, ich liebe diese Arbeit“, begeistert sich die gebürtige Straubingerin. Sie wird dann sauer, wenn sie ständig mit der politischen Situation in Israel konfrontiert wird: „Ich bin dort keine Bürgerin, ich habe dort nicht gewählt, das ist nicht meine Regierung. Zweimal war ich in meinem Leben in Israel, mir ist es da zu heiß. Ich lebe in Straubing und habe meinen Glauben. Mich auf Israel zu reduzieren, ist für mich latenter Antisemitismus.“

Die Straubinger Synagoge Besonderheiten: Die Synagoge an der Wittelsbacherstraße 11 in Straubing wurde – als eine der wenigen in Deutschland – in der Reichspogromnacht nicht zerstört. Sie wurde 1988/89 aufwendig renoviert und weitestgehend in ihren Urzustand versetzet.

Online: Weitere Informationen über die Synagoge und die Israelitische Kulturgemeinde finden Sie unter www.ikg-straubing.de

Christian Sakreida verkörpert die christliche Seite der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Der Unternehmer aus Mariaposching ist gläubiger Katholik, schon seit seiner Jugend aber auch dem Judentum zugetan und voller Interesse für die Weltreligion. Seit 19 Jahren ist er Mitglied der Gesellschaft, erst in Weiden, wo er auf die Organisation aufmerksam geworden ist, seit 13 Jahren in Straubing, wo er sich als Schriftführer engagiert. Berührungsängste gab es nie, und dies wünscht sich der 53-Jährige auch von anderen Menschen. „Die Wiege des Christentums liegt im Judentum. Ich kämpfe dafür, zu zeigen, dass es viel mehr verbindende als trennende Elemente gibt. Barrieren möchte ich abbauen und die Gemeinsamkeiten in den Vordergrund stellen.“

Anna Zisler und Christian Sakreida stehen andächtig Seite an Seite in der Synagoge, als Rabbiner Mendel Muraiti den Schrein mit den Torarollen öffnet und den Blick freigibt, den ersten Teil der hebräischen Bibel. Die Rollen sind aufwendig mit Glassteinen besetzt und funkeln im Licht des siebenarmigen Leuchters. Die beiden Vorstandsmitglieder der Gesellschaft für christlich-jüdische Gesellschaft kennen sich und verstehen sich. Sie kennen den Glauben des jeweils anderen, sie akzeptieren die Unterschiede, nichts ist fremd zwischen ihnen.

Zusammen mit den anderen Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft organisieren sie Zusammentreffen und Vorträge, Konzerte und Theater, Kabarett und Religionsgespräche zusammen mit anderen Straubinger Vertreter der Weltreligionen. 1991 wurde die Organisation gegründet, derzeit hat sie rund 60 Mitglieder, es könnten mehr sein, sagt Anna Zisler: „Wir überaltern, das ist auch das Problem der israelitischen Kultusgemeinde.“

Gotteshaus mit Notfallknopf

Dabei ist ihr zufolge der Kampf gegen den Antisemitismus wichtiger denn je. Mit der Zuwanderung sei der Judenhass wieder an der Tagesordnung. Vor den Toren der 1907 errichteten Synagoge wird von der Polizei regelmäßig kontrolliert, es gibt einen Notfallknopf im Gotteshaus und immer wieder eingeritzte Hakenkreuze in den Holzbänken nach Schulführungen. Im Frühjahr wird eine Sicherheitsschleuse gebaut, um die Besucher vor Synagogenbesuchen kontrollieren zu können. Hier müssen auch größere Taschen vor Führungen abgegeben werden. Dann sind alle Gäste gerne willkommen – nach Anmeldung auch beim Gottesdienst.

Für die Führungen zuständig ist mittlerweile Svetlana Zap, die Guido Scharrer abgelöst hat – der Historiker hat viele Jahre über die jüdische Gemeinde informiert. Viele Schulklassen kommen, sagt Svetlana Zap, und hier kann so manches Vorurteil gegen Juden ausgeräumt werden. Dies sei auch bei Erwachsenen oft sehr dringend notwendig, erklärt Anna Zisler: „Die Leute glauben wirklich, Juden zahlen keine Steuern und trinken Blut. Wir zeigen ihnen bei den Führungen gerne, dass das Blödsinn ist. Gerade Erwachsenen unseren Glauben näherzubringen, ist ein wichtiges Ziel.“