Christian Lindner hat weiter Spaß am Autofahren

Christian Lindner, Bundesvorsitzender der FDP. Foto: Guido Kirchner/Archiv

Augsburg.FDP-Chef Christian Lindner (39) will sich trotz der Debatten um Feinstaub und Diesel-Skandal die Freude am Autofahren nicht verderben lassen. „Die 500 Kilometer im Jahr, die ich mit meinem 36 Jahre alten Porsche am Sonntag auf dem Land fahre, sind keine große Belastung für das Weltklima und die Luft“, sagte Lindner der „Augsburger Allgemeinen“ (Montag). „Die freie Fahrt für freie Bürger ist nicht aus der Zeit gefallen“, fügte der FDP-Politiker hinzu und sprach sich gegen jede Form der Einschränkung individueller Mobilität aus. „Fahrverbote müssen in jedem Fall vermieden werden durch intelligente Lösungen.“ Alte Porsche-Modelle wie Lindners fahren nicht mit Diesel, sondern mit Super.