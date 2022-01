Anzeige

Fussball Der Club gewinnt in Düsseldorf Der 1. FC Nürnberg belohnte sich mit einem frühen Tor. Besonders freuen darf sich nach 14 Monaten ein Startelf-Rückkehrer.

Mail an die Redaktion Der Nürnberger Torschütze zum 0:1 Lino Tempelmann (r) jubelt mit Mats Möller Daehli. Foto: Roland Weihrauch/dpa

Düsseldorf.FC Nürnberg die Sorgen von Fortuna Düsseldorf in der 2. Fußball-Bundesliga verschärft. Die Franken gewannen am Freitagabend in Düsseldorf mit 1:0 (1:0). Nach der dritten Niederlage in Serie und nur einem Sieg aus den letzten zehn Pflichtspielen steht Cheftrainer Christian Preußer bei der Fortuna vor dem Aus. Vor 750 Zuschauern in der Merkur Spiel-Arena erzielte Lino Tempelmann (2. Minute) den Treffer zum Sieg für die Gäste.

Schon nach etwas mehr als 100 Sekunden wurden die Gastgeber kalt erwischt, als Tempelmann ohne Gegenwehr durch die Düsseldorf Abwehr spazieren konnte und mit einem abgefälschten Schuss zum 1:0 für Nürnberg traf. Kurz nach seinem vierten Saisontor hatte er sogar die Chance zum 2:0. Nach Vorarbeit von Startelf-Rückkehrer Pascal Köpke konnte Tempelmann aber Torhüter Florian Kastenmeier nicht überwinden.

Fortuna ordnete sich und hatte durch Robert Bozenik (35./45.) und Edgar Prib (36.) gute Tormöglichkeiten. Doch die Nürnberger blieben gefährlich und dominierten die Partie über weite Strecken. Nach einer Aktion von Christopher Schindler konnte Kastenmeier den Ball an die Latte lenken (54.). Die druckvolle Düsseldorfer Schlussphase überstand der FCN unbeschadet.

