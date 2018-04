Fussball

Coach Buric vor Sandhausen-Gastspiel: „Harter Brocken“

Trainer Damir Buric sieht die SpVgg Greuther Fürth vor den entscheidenden Wochen in der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf einem guten Kurs in Richtung Klassenverbleib. „Die Mannschaft arbeitet gut, sie ist auf einem guten Weg“, sagte Buric vor dem Auswärtsspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen den SV Sandhausen. Sandhausen habe eine „gute Mannschaft mit viel Erfahrung. Das wird ein harter Brocken.“