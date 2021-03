Anzeige

Fussball Coach Herrlich: Corona-Trainingslager „kluge Überlegungen“ Der Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg, Heiko Herrlich, hat die Idee eines zweiwöchigen Corona-Trainingslagers für alle Vereine als „kluge Überlegungen“ gelobt.

Mail an die Redaktion Trainer Heiko Herrlich mit Mundschutz-Maske. Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild

Augsburg.Das Risiko einer Ansteckung würde damit weiter minimiert, sagte der 49-Jährige im Interview der „Augsburger Allgemeinen“ (Samstag). „Wenn in diesem Zeitraum mit der englischen Woche eine Mannschaft für einen längeren Zeitraum in Quarantäne gehen müsste, gäbe es kaum Spielraum für Verlegungen.“

Hintergrund ist der Vorschlag der Deutschen Fußball-Liga (DFL), zur Absicherung der Spieltage 29 bis 31 die Vereine der ersten und zweiten Bundesliga in ein Quarantäne-Trainingslager zu schicken. Dieses soll zwischen dem 14. und 26. April stattfinden. Eine Entscheidung dazu soll mit acht Tagen Vorlauf getroffen werden.

Vor Wiederbeginn der Bundesliga in der vergangenen Spielzeit hatten sich die Clubs ebenfalls in Isolation begeben. Damals hatte Herrlich einen Verstoß gegen das Hygienekonzept der DFL öffentlich gemacht: Weil ihm Zahnpasta und Hautcreme ausgegangen waren, ging er in einem Supermarkt einkaufen. Wenn es wieder zu so einem Trainingslager kommen sollte, könne er eines versprechen: „Ich werde genug Zahnpasta und Hautcreme dabei haben.“

