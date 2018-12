Fussball

Coman über Ribéry und Robben: „Wirklich Ikonen“

Nationalspieler Kingsley Coman möchte beim FC Bayern München einmal den Stellenwert der Altstars Franck Ribéry und Arjen Robben erreichen. „Natürlich ist es ein Traum von mir, eines Tages so wichtig für Bayern zu werden wie Ribéry und Robben. Ich will die Erwartungen erfüllen, die der Klub in mich setzt und in der Zukunft eine bedeutende Rolle spielen“, sagte der 22-jährige Franzose in einem Interview der „Abendzeitung“ (Freitagsausgabe).