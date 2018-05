Fussball

Comeback von Manuel Neuer gegen Stuttgart ungewiss

Der Kampf um eine Teilnahme an der Fußball-WM in Russland wird für Manuel Neuer immer schwieriger. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung (Montag) ist ein Comeback des Nationaltorhüters im letzten Bundesliga-Saisonspiel des FC Bayern am Samstag gegen den VfB Stuttgart wegen der Folgen seiner Verletzung „mehr als fraglich“. Seit der Fuß-Operation am 19. September 2017 hat Weltmeister Neuer kein Spiel mehr bestritten.