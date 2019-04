Fussball Comeback von Tolisso verzögert sich Das Comeback von Fußball-Weltmeister Corentin Tolisso beim FC Bayern verzögert sich nach einem unglücklichen Zweikampf beim Training.

Mail an die Redaktion Corentin Tolisso vom FC Bayern München bedankt sich nach Spielende bei den Fans. Foto: Matthias Balk/Archiv

München.Am operierten Knie des Franzosen sei zwar „nichts passiert“, berichtete Trainer Niko Kovac am Freitag. Doch der Mittelfeldspieler müsse nach einem Zusammenprall mit Teamkollege Thiago erst „im Kopf“ wieder frei werden, um ins Teamtraining zurückkehren zu können.

Tolisso hatte sich am dritten Spieltag im Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen schwer am rechten Knie verletzt. Das Kreuzband war gerissen und der Außenmeniskus beschädigt worden. Der Franzose musste operiert werden. Zuletzt hatte es nach einem Comeback von Tolisso noch in der laufenden Saison ausgesehen.

Ob Arjen Robben noch einmal in der Bundesliga für den deutschen Rekordmeister auflaufen wird, stellt nicht nur der Niederländer selbst, sondern auch sein Trainer infrage. „Er spürt immer wieder etwas. Arjen fühlt sich nicht so, dass er auf hohem Niveau Bundesliga trainieren und spielen kann. Wir sehen das Ende der Verletzungspause noch nicht“, sagte Kovac am Freitag.

Robben hat sein letztes Spiel Ende November beim 5:1 in der Champions League gegen Benfica Lissabon bestritten. Damals erzielte er zwei Tore. Der 35 Jahre alte Offensivspieler wird den Rekordmeister nach Auslaufen seines Vertrages am Saisonende verlassen.