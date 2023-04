Blutiger Vorfall am Bahnsteig Comedian am Chiemsee von Zug mitgeschleift: Auf Twitter schimpft er über die Bahn von Christoph Eberle

Merken

Mail an die Redaktion So schimpfte Comedian und Bestsellerautor Shahak Shapira nach dem Unfall am Mittwoch in Prien am Chiemsee (Landkreis Rosenheim) auf Twitter über die Deutsche Bahn. −Screenshot: Twitter

Prien a. Chiemsee, Markt.Diese Zugfahrt war nicht lustig für ihn: Comedian und Bestsellerautor Shahak Shapira hatte am Mittwoch in Prien am Chiemsee (Landkreis Rosenheim) einen Unfall am Bahnhof - auf Twitter wetterte er anschließend gegen die Bahn.

Das könnte Sie auch interessieren: Bahn zahlt Reisenden 2022 Rekordsumme an Entschädigungen







„Danke @DB_Bahn und die anständigen Schaffner, die gesehen haben, dass die Tür des Zugs nicht auf ging, und die nächste auch nicht, u dann einfach losgefahren sind während ich sie rief und versuchte, die Tür zu öffnen um einzusteigen. Wenigstens 1 Stück habt ihr mich mitgenommen!“, schreibt der Comedian auf seinem Twitter-Account.

Danke @DB_Bahn und die anständigen Schaffner, die gesehen haben, dass die Tür des Zugs nicht auf ging, und die nächste auch nicht, u dann einfach losgefahren sind während ich sie rief und versuchte, die Tür zu öffnen um einzusteigen. Wenigstens 1 Stück habt ihr mich mitgenommen! pic.twitter.com/jvMKZAmqEQ — Shahak Shapira (@ShahakShapira) April 19, 2023





Die Bilanz des Bahnsteig-Unfalls: „iPhone kaputt. Kamera kaputt. Finger kaputt. Hose kaputt. Knie kaputt. Shahak kaputt“, so Shapira weiter. Immerhin: Der Auftritt in Wien zu dem er mit der Bahn anreisen wollte, habe dennoch am Mittwochabend stattfinden können. Mit welchem Verkehrsmittel er dann anreiste, schrieb er nicht.







„Eigene Doofheit“ oder Verschulden der Bahn?

Weiter erklärte der Comedian nochmal genauer, dass er nicht zu spät gewesen sein. Das hatten ihm mehrere Nutzer vorgeworfen und ihm „eigene Doofheit“ unterstellt - wenn die Türen zur Abfahrt zentral geschlossen werden, habe man daran nichts mehr zu suchen.

Dem widerspricht Shapira: Stattdessen sei er sogar zu früh da gewesen und die Bahn hatte Verspätung. Allerdings habe er nicht einsteigen können, da sich mehrere Türen nicht öffnen ließen - obwohl der Zugbegleiter noch auf dem Bahnsteig stand. „Die waren wohl gestresst und wollten nicht warten, bis ich zu einer funktionierenden Tür lief“, schreibt er.

Ein anderer Nutzer erlebte nach eigenen Angaben vor kurzem ähnliches: Er habe fünf Minuten vor der Abfahrt in einem Bahnhof, „in dem wir einen längeren Aufenthalt hatten nur schnell Essensverpackungen draußen am Bahnsteig entsorgen. Auf dem Rückweg ging die Tür nicht mehr auf.“ Der Zug sei dann ohne ihn weitergefahren.

Comedian wenig amüsiert über Reaktion der Bahn

„Hallo, bitte wende dich zur Klärung des Anliegens mit dem gesamten Sachverhalt, deinen persönlichen Angaben und Fotos des entstandenen Schadens an kundendialog@bahn.de“, antwortete die Bahn auf den Twitter-Post. Der Comedian ist darüber wenig amüsiert: „Wie wär’s wenn ihr mal auf mich zukommt anstatt so vorgefertigte Antworten zu copy+pasten?“, schrieb antwortete er.