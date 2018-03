Medien Constantin Medien ist Schuldenberg los Der Schweizer Highlight-Konzern vereinfacht sein Firmengeflecht und nimmt der Münchner Constantin Medien ihren gewaltigen Schuldenberg ab. Wie beide Unternehmen am Donnerstag mitteilten, kauft die Dachholding Highlight Entertainment (HLEE) der Constantin Medien für 65 Millionen Euro ihre Anteile an der Highlight Communications (HLC) ab. Die HLC ist alleinige Eigentümerin der Constantin Film und des Champions-League-Vermarkters Team. Constantin Medien kann damit eine im April fällige Anleihe von 65 Millionen Euro komplett zurückzahlen.

Mail an die Redaktion Das Logo des Filmunternehmens Constantin Film. Foto: Jens Kalaene/Archiv

München.Constantin Medien hat mit dem Fernsehsender und Internetportal Sport 1 und der Produktionsfirma Plazamedia im vergangenen Jahr 264 Millionen Umsatz erwirtschaftet. Vorstandschef Olaf Schröder sagte, sein Unternehmen sei jetzt schuldenfrei und könne sich wieder aufs Kerngeschäft konzentrieren.

Die beiden größten Aktionäre der HLEE in Basel sind der Schweizer Investor Alexander Studhalter und der frühere Constantin-Chef Bernhard Burgener. Burgener ist auch Vorstands- und Verwaltunsratschef der HLEE, die unter anderem den Eurovision Song Contest und die Neujahrskonzerte der Wiener Philharmoniker vermarktet. Die HLEE hält jetzt 45 Prozent an der HLC, und diese hält 78 Prozent an Constantin Medien.