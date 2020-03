Gesundheit Corona: 29 neue Infektionen in Bayern Das bayerische Gesundheitsministerium hat am Freitag 29 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 mitgeteilt.

Merken

Mail an die Redaktion Eine Person Schutzausrüstung reinigt ihre Schutzbrille. Foto: Lee Jin-Man/AP/dpa/Archivbild

München.Mit elf neuen Fällen in München, je drei aus den Landkreisen Ebersberg und Freising sowie einem aus dem Landkreis Miesbach wurden die meisten Neuinfektionen aus Oberbayern gemeldet. In Mittelfranken wurden fünf neue Fälle bestätigt, darunter vier in Nürnberg; in Unterfranken gab es drei Fälle (alle Würzburg), wie ein Sprecher mitteilte. Zudem gab es zwei positive Tests auf Sars-CoV-2 in Schwaben und einen in Niederbayern.

Seit dem 26. Februar gab es somit 102 neue Fälle im Freistaat. Bislang sind in Bayern damit mindestens 116 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Die ersten 14 Infizierten, die allesamt mit dem Autozulieferer Webasto aus Gauting-Stockdorf in der Nähe Münchens in Zusammenhang standen, gelten als auskuriert und sind wieder aus den Krankenhäusern entlassen worden.

Weitere interessante News und Artikel aus der Region finden Sie hier.