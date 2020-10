Anzeige

Pandemie Corona-Ampel in Neumarkt springt auf Rot In Cham steigt der 7-Tage-Inzidenzwert sogar auf über 60 an. In Regensburg, Amberg und Kelheim sinkt der Wert leicht.

Auch in Neumarkt sprang die Corona-Ampel nun auf rot um.

Regensburg.In einer weiteren Stadt in Ostbayern zeigt die Corona-Ampel nun die Alarmfarbe Rot: In Neumarkt in der Oberpfalz ist der 7-Tage-Inzidenzwert pro 100000 Einwohner von 41,6 am Donnerstagmorgen auf 58,7 gestiegen, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen vermeldete. Auch in Cham stieg der Inzidenzwert: von 56,3 am Donnerstagmorgen auf 60,2 am Freitag.

In Schwandorf übersteigt der Wert nun die 35er-Marke. 37,9 beträgt der Wert laut RKI am Freitag. Am Donnerstag waren es noch 26,4. Im Landkreis Amberg-Sulzbach stieg der Wert innerhalb eines Tages leicht von 26,2 auf 31,1, liegt damit aber noch unter der Alarmstufe 35. Der Inzidenzwert im Landkreis Regensburg ist von 25,8 Fälle je 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen am Donnerstag laut RKI auf inzwischen 33,0 gestiegen.

Gesunken ist der Wert in der Stadt Amberg von 26,1 am Donnerstag auf am Freitag 21,3, in Kelheim von 30,1 auf 29,3 und in der Stadt Regensburg von 54,9 auf 51,6. Somit bleibt die Ampel in Regensburg allerdings auf Rot.