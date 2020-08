Anzeige

Pandemie Corona-Ausbruch in der Oberpfalz 100 Gäste einer Geburtstagsparty im Landkreis Schwandorf müssen in Quarantäne. Ein Urlaubsrückkehrer wurde positiv getestet.

Von Michael Donhauser und Reinhold Willfurth



Mail an die Redaktion Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen einen Corona-Test machen. Foto: Robert Michael/picture alliance/dpa

Bodenwöhr.Nach einer privaten Geburtstagsfeier in Bodenwöhr im Landkreis Schwandorf sind alle 100 Gäste in Quarantäne geschickt worden. Grund für die Vorsichtsmaßnahme ist die Teilnahme eines Urlaubsrückkehrers aus Italien an der Feier. Der Bodenwöhrer hatte sich am Donnerstag an der Grenze bei Kufstein freiwillig testen lassen. Dort habe er die Auskunft erhalten, dass er innerhalb von 24 Stunden benachrichtigt werde, wenn er sich mit dem Virus infiziert habe, gab der Mann laut Veranstalter, einem 26-Jährigen aus Bodenwöhr, an.

#### ### ######### ##### ######## ########### ######### ### ################ #### ## ###### ### ########## ############ ### ######-######## ######. ### ###### ## ####### #########, #### ################# ###### ##### ### ################# ####### ######## ####### ### ##### ############# ### ###################### #### ### ####### ###### – ##### ### ##################### ####### #### (#### ###). ### ############# ###### ### ################### ###, ### ### ##### #########.

## ######## ##### ############

### ### ##### ### ### ##### ########### ########### ### ############### ## ##########, ######### ### ######### ### ### ###### ############# ##########. ######### ######## ##### ######## #### ############## ##### #### ### ##### #########, ######## #### ### ####### #########. ## ##### ####### ### ##### ##### ############# ###### – ### #######, #### #### #### ####### ######, ###### ### ######. „### ####### ### ##### #### #############. ### #### ##### #### ## ### ####### #####“, ##### ######## ## ###### ###### #.

####### ######-########### ######## ##### #####, ### ########### ###### ### ################## #### ### ##########, ### ######### ### ### ### ###### ### #### #############, ### ################## ######## ########. ### ##### ### ### ########## ##########, #### ### ############ ### ### ########## ### ##### ############# ###. „###### ################ ### ## ### #######, #### ### ##### ###### ########## ####, #### ### ##### ###### ######### ####, #### ##### ### ######, #### ##### ######“, ####### ### #################. ## #### #### ######## ###, #### #### ##### ### ############. „## #### #### ### #####, #### ## #########, ### ## ##### ########## #### ##### ########## ## ### ######, ## ### ### #### ############## #########“, ##### ######## ### ##### ### ### ############ #############, #### ## ########### #######.

### ###### ####-######## ####### ## ############ ### #### ########### ######### ##### #####. ########## ### ######### ###### ###### ####### ########### ### ######-######## ## ########### ####### ##################. ############### ###### ###### (###) ###### ### ###### ## ###### ## ##### ################# ##### ###### #################, #### #### ############. ## ##### ######## ####### ##### ######## ########### #####. #### ##### #### ### #############, ##### ### #### ############# ### ######### ######-####### ### #############.

#### ##### ##### ### ######

### ######################### #### ##### (###) ####### ############# ### ########### ############ ### ############## ### ####### ###### ### ##### ##, ###### #### ### ######## ##### ####### ############### ## #######. ## ### ############# ###### #### ################ ##########. ### #### #### ########## ###### #################### ### ######## ####### ########### #######.