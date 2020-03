Corona-Krise Corona: Bayern beschließt Notfall-Recht Freistaat kann nun den Gesundheitsnotstand ausrufen, Bürger für Notfalleinsatz rekrutieren, Schutzmaterial beschlagnahmen.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Das neue Infektionsschutzgesetz verschafft Ministerpräsident Markus Söder weitreichende neue Handlungsmöglichkeiten. Foto: Sven Hoppe/dpa

Regensburg.Im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus verfügt die bayerische Regierung nun über weitreichende Durchgriffsmöglichkeiten und kann auch den Gesundheitsnotstand ausrufen: Der Landtag ebnete dafür per neuem Infektionsschutzgesetz den Weg, das am Mittwoch nach einem parlamentarischen Verfahren in Rekordzeit beschlossen worden ist. Das Regelwerk erlaubt dem Kabinett, bei einer Verschärfung der Krise Bürger mit medizinischen oder pflegerischen Kenntnissen zum Einsatz in völlig überlasteten Krankenhäuser zu verpflichten. Die nötigen Kontaktdaten werden Feuerwehren, Hilfsorganisationen und Kassenärztliche Vereinigungen liefern. „Es geht darum, unser Gesundheitssystem nicht kollabieren zu lassen“, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### #########: ################

### #### ######################, ### ####### ## ####### ## ##### #####, ########## ### ######### ### ### ### ###### ####### ### ###### ### ########. ## #### ### #################### #### ### ########### ###### ##### ############# ######## ############# ######, ### ## ##############, ########## #### ################### ######## ######## #### - ### #### ##### ######### ### ### ### ##### ######## #######.

########### ###### ### ############## ################ ### ##############, ############ ### ################### ############ ######. ### ####### ###, ### ##### ### ########### ######, #### ##### ######. ### ############ #####-######-########### ###### ######### #### ##### ##### ########### ## ### ############### ### ###### ## ###########. ### ######### ##### ###### ### ##### ### ### ### ## ######## ################# „###############“.

„############ ######## #####, #### ### ######### ##### ### ### ########### ###### ######“. ###-############# ###### ##### ########### ################# ###### #####

### ############# ### #### ### ### ##### ##### ### ### ############### ## ######### ########### ######. #### ############## ####### ## ######## ### ##### ### ########## ##### ### ############ ############ ############### ######## ########## - ################### ###### #### #### ## ######## #########, ####### ### ### ### ######### ##########. „#### ###### ########### ### ################ ## ######“, ##### ###-############# ###### #####. „####### ####### ##### ## ##### ######.“ ## ########### ### ###### ########## ##### ################# ###### ##### ##### ###### ### ####### ####### #############. #### ##### ### ##### ##### ########, #### ## ########### ####### ### ##### ###################### ### ### ######### ###########, ###### ### ####### #### ################# ### ### ######### ########## ###. „############ ######## #####, #### ### ######### ##### ### ### ########### ###### ######“, ##### #####.

### ### ##### ### ### ###### #### ###################### ############### ############: ## #### ### ################### ##### ## ########## ### ################# ###### ##### #### ###### ##################### ######### ###### - ### ####### ######## #### ###### #########. ### ######## #### ### #### ### ####### ### ####### ####### ######. ### ################### ### ####### ### ######## ####### ########## #### ### ########, ### #### #### ##########, ######## ### ######## ## ### #### #### ### ##### ######## ####### ######## ######### ######. ### ###################### ##### ##### ### ### ##. ######## #### ### ###########. #### #### ######## ########## #### ###### #### ######### ########## ######.

### ######### ###### ##### ########### ### ##### ###### ## ### ########## ########### ########, ### ## ####### ##### ###### ############## ### ######### ########### ######. ### ###### ### ### ############# ### ### ### #########: ### ############ ######## ####### ##### ### ###### ##### ###### ############, #### ### ######### ### ######### ### ######### ### ####################### ### ######## ####### ############### ####. „### #### ### ########### ######## ####“, ##### #####, ### #### ### ##### ### ######## ### #### ##### ########## #### ####### #####. „##### ######## #### ##### #######.“

############# ####### ######## ########## ### ### ############# ### ######## ############, ##### ### ########### ######### ########### #### ### ##### ##### ######. ## ### ## ###### ### ### ######### #### #### ################## #########, ##### ##### ########### ## ####### ########### ### ########## #####. ### ## ### ########### ## ###### ###### ## ####### #### ## ### #### ###### ######### #######, ### #########-######### ### ####### ### ######### ## ####### ### ########## ## ### ##########. ## ######### ### ### ########## ################ #### ## #### ############ ### ########### ##############. ## ### ### #########, #### ####### ## ###### ## #. ### #################, ######## ### ############# ### ###### ###### ############ #### ######.

######### ###### ## ####-#########

### ############### ## ### ###################### ##### ###### ##### ##### ################## #############. ### ######### ##### ## ####-######### ### ## ##### ### ############ - ##### ####### ### ################# #####################. ### ############ ####### #### ##### #######. ### ########## ############# ###### ### ##### #### ##### ########### ### ##########, ######## #### ### ########### #### ### ########## ###.

### ### ###### ### ## ## ###################### ### #### ########## ######. ## ### ##### ######### #### ### „########## ################ ### ############# ### ########### #####“, ##### ### ######-########### ####### #####. ###-############# ##### ###### ####### ######, #### ### ############# ############# ### ############### „########### ######“ ########### ####. ### ### #### ############### ### ########## ######### ###. ####### ######## ############### ## ### ######-##### ### ######## ### ###############, ### ##### ######## ######### ####.

### #### ###################### ### ### ########## ### ######### ########### ######-#########. ### ############### ##### ### ################# ## ###### ####### ####. #### ############ ############ ############# ######### ### ### #### ################ ## #####: ### ## #### ####### ## ####### ########## ######. ### ########### ############# #### ###### #####, ### #### ### ############## ### #### ### #### ## ##########. ############### ###### ######## ######. ### ############### ###### ##### ### ######## ## ################# ########### ######## ###, ######### ##### ### ####### ### ###.

####### ########### ### ### ########### ############# ###### ### ####!