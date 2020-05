Anzeige

Corona Corona: Das gilt ab 6. Mai in Bayern Aus der Ausgangsbeschränkung wird eine Kontaktbeschränkung. Was das bedeutet und was sich außerdem in Kürze ändert.

Der Besuch bei Großeltern ist jetzt nicht mehr verboten in Bayern, aber der Abstand muss eingehalten werden.

Regensburg.Pünktlich zum Muttertag am kommenden Sonntag lockert der Freistaat die strengen Corona-Maßnahmen erneut. Zentrale Änderung: Statt Ausgangsbeschränkung gilt nun nur noch eine Kontaktbeschränkung. Das bedeutet: Wir dürfen ab diesem Mittwoch wieder ohne triftigen Grund aus dem Haus. Eine gewisse Kontaktbeschränkung bleibt aber bestehen: Ab diesen Mittwoch ist es erlaubt, eine Person außerhalb des eigenen Hausstands und auch enge Familienangehörige zu treffen oder auch zu besuchen. Das beschloss das Kabinett am Dienstag in München, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) anschließend mitteilte. Bayern lockert außerdem das strikte coronabedingte Besuchsverbot in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

Das sind die Beschlüsse des Kabinetts:



Ausgang und Kontakt: Ab Mittwoch, 6. Mai, entfällt die allgemeine Ausgangsbeschränkung. Die bestehende Kontaktbeschränkung und das Distanzgebot gelten weiterhin. Die physischen Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands sind auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Wo immer möglich, ist ein Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 Metern einzuhalten. Ansammlungen im öffentlichen Raum bleiben verboten.

Es ist künftig erlaubt, neben einer weiteren Person auch die engere Familie, also neben Ehegatten, Lebenspartnern und Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, auch Verwandte in gerader Linie und Geschwister zu treffen oder zu besuchen.

Handel und Dienstleistungsbetriebe: Nach wochenlangen coronabedingten Zwangs-Schließungen dürfen in Bayern ab kommenden Montag, 11. Mai, alle Geschäfte wieder öffnen, also auch alle größeren. Die bisherige Beschränkung auf eine Verkaufsfläche von maximal 800 Quadratmetern entfällt.

Diese Auflagen gelten weiterhin:

Mindestabstand von 1,5 Metern

Maskenpflicht

Nicht mehr als ein Kunde je 20 Quadratmeter Verkaufsfläche

Auch Einkaufszentren und Wochenmärkte sowie Dienstleistungsbetriebe können unter Auflagen am 11. Mai wieder öffnen.

Kinderbetreuung: Bayern will die Hälfte aller Krippen- und Kindergartenkinder bis Pfingsten wieder in die Kitas bringen. Kommenden Montag dürfen aber bestimmte Kinderbetreuungseinrichtungen wieder öffnen, unter anderem Waldkindergärten und Tagespflegeeinrichtungen mit bis zu fünf Kindern. Außerdem dürfen ab Mittwoch wieder Spielplätze (keine Bolzplätze) freigegeben werden.

Laut Beschluss des Kabinetts können folgende Ausweitungen in Richtung eines erweiterten Notbetriebes erfolgen:

Öffnung der Tagespflege: In der Tagespflege werden maximal 5 fremde Kinder gleichzeitig betreut. Die Großtagespflege bleibt vorerst geschlossen.

Öffnung von Waldkindergärten

Betreuung von Kindern mit besonderem erzieherischem Bedarf (§ 27 SGB VIII) und Kindern mit Förderbedarfen.

Betreuung von Kindern mit (drohender) Behinderung

Betreuung von Hortkindern der 4. Klasse

Betreuung von Kindern studierender Alleinerziehender.

Außerdem sollen privat organisierte, nachbarschaftliche oder familiäre, wechselseitige Kinderbetreuung in festen Kleingruppen möglich sein. In einem weiteren Schritt könne dann mit der Aufnahme der Vorschulkinder eine Ausweitung in Richtung eines eingeschränkten Regelbetriebes erfolgen. Zwischen den einzelnen Schritten sollten jedoch mindestens zwei Wochen liegen.

Die Notbetreuung soll in den Pfingst- und Sommerferien sichergestellt werden.

Schulen: Die Schulen sollen ab dem kommenden Montag schrittweise für immer mehr Jahrgänge wieder öffnen – aber nur sehr langsam: Erst nach den Pfingstferien Mitte Juni soll es wieder Präsenzunterricht für alle Schüler und alle Altersklassen geben. Am 11. Mai geht es zunächst mit den Jahrgängen weiter, die im kommenden Jahr ihren Abschluss machen, sowie mit den Viertklässlern der Grundschulen. Am 18. Mai sollen die 1. Klassen folgen, die 5. Klassen der Mittelschulen sowie die 5. und 6. Klassen der Realschulen und Gymnasien. Schüler müssen künftig Masken tragen – allerdings nicht im Unterricht. Es solle „keine Maskenpflicht im Unterricht“ geben, die Schüler sollten aber „an der Schule“ – also beispielsweise auf dem Schulhof – Masken tragen, sagte Söder.

Für Lehrer, die einer Risikogruppe angehören, besteht im Zeitraum bis Pfingsten keine Präsenzpflicht. Betroffene Schüler können statt des Präsenzunterrichtes bis Pfingsten weiter zu Hause lernen.

Das Abstandsgebot kann in den Klassenräumen durch geteilte Lerngruppen umgesetzt werden. Dazu sei laut Beschluss – je nach konkreter Situation vor Ort – ein gestaffelter Unterrichtsbetrieb im wöchentlichen Wechsel der Gruppen (das heißt im wöchentlichen Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Unterricht zuhause) anzustreben.

Mit Blick auf abgelaufene Urlaubszeiten bei Eltern soll in den Pfingst- und Sommerferien eine Notbetreuung sichergestellt werden.

Krankenhäuser/Pflegeeinrichtungen: Bayern lockert auch das strikte coronabedingte Besuchsverbot in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Ab dem Wochenende ist der Besuch einer festen, registrierten Kontaktperson oder eines Familienmitgliedes mit fester Besuchszeit möglich. Voraussetzungen sind die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern und die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für Besucher und besuchte Person.

Gastronomie: In Bayern werden auch Gaststätten und Hotels schrittweise wieder öffnen: Außenbereiche von Gaststätten am 18. Mai, Speiselokale im Innenbereich am 25. Mai.

Die Auflagen für die Gastronomie:

Einschränkung von Öffnungszeiten

Ausarbeitung von Hygiene-Konzepten durch die Betriebe

Begrenzung von Gästezahlen

Sicherstellung von Abstand (Einlass/Ausgang separat, Reservierungspflicht)

Das Pfingstwochenende (30. Mai) ist der Zeitpunkt für eine mögliche Öffnung von Hotels (inkl. Ferienwohnungen und Camping) und weiterer Angebote im Tourismus wie Schlösser, Seenschifffahrt und Freizeitparks. Für Hotels gelten diese Auflagen:

keine Öffnung von Angeboten mit gemeinschaftlicher Nutzung innerhalb von Hotels, insbesondere Wellness und Schwimmbad

Verpflichtendes Hygieneschutzkonzept wie in der Gastronomie,

Verpflegung nur mit Abstand und begrenztem Einlass

Sport: Nach wochenlangen Beschränkungen ist ab kommendem Montag kontaktfreier Individualsport mit Abstand wieder erlaubt. Zu den erlaubten Sportarten zählen etwa Tennis, Leichtathletik, Golf und Segeln. Auch Reiten (draußen und in der Halle) sowie Flugsport sind ab 11. Mai wieder erlaubt.

Freizeit: Ab kommendem Montag dürfen Museen, Zoos, Bibliotheken, Galerien, Ausstellungen und Gedenkstätten in Bayern unter Auflagen öffnen. Auch Fahrschulen und Musikschulen dürfen ab 11. Mai unter Auflagen öffnen.