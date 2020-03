Podcast Corona: Das Ostbayern-Update am 17. März Eine Regensburger Hebamme wurde positiv getestet, ebenso 14 Mitarbeiter. Die Klinik stellt den reibungslosen Ablauf sicher.

Andre Baumgarten

Regensburg.Das Coronavirs hat die ganze Welt fest im Griff und bringt für die Menschen bislang nicht gekannte Einschränkungen des täglichen Lebens. In einem Mittelbayerische-Spezial im Audioformat blicken wir auf die aktuelle Lage in der Oberpfalz und in Niederbayern: Wie geht Ostbayern mit Corona um? In der ersten Folge: Eine Regensburger Hebamme wurde positiv getestet, 14 Mitarbeiter ebenfalls. Mit Sofortmaßnahmen stellt die Klink den reibungslosen Ablauf sicher. Die aktuelle Lage in Stadt und Landkreis Cham, Kelheim, Neumarkt sowie Schwandorf fassen unsere Kollegen vor Ort zusammen.

Alle wichtigen Infos gibt es auf www.mittelbayerische.de in unserem immer aktuellen Newsblog.