Podcast Corona: Das Ostbayern-Update am 18. März In Regensburg formiert sich eine Front gegen Hamsterkäufe, die den Tafeln zu schaffen machen. Private und Firmen sind aktiv.

Regensburg.Die Tafeln in Regensburg und vielen anderen Orten in ganz Deutschland haben mit den vermehrten Hamsterkäufen zu kämpfen. Durch die Unvernunft so vieler bleiben keine Lebensmittel für die Ärmsten mehr übrig, die gespendet werden könnten. Dagegen formiert sich in Regensburg nun jedoch eine Initiative von verschiedenen – selbst betroffenen – Geschäftsleuten und auch nicht wenigen Privatpersonen. Wie die Mitarbeiter im Lebensmittel-Einzelhandel mit der Situation umgehen, haben wir einen Supermarkt-Betreiber Region gefragt. Unsere Podcast-Zusammenfassung für Dienstag, 17. März finden Sie übrigens hier.

Alle wichtigen Infos gibt es auf www.mittelbayerische.de in unserem immer aktuellen Newsblog.