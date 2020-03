Podcast Corona: Das Ostbayern-Update am 21. März Nichtöffentliche Gottesdienste stellen Gläubige vor Probleme und Kirchen vor Herausforderungen. Es gibt aber schon Lösungen.

Regensburg.Wie gehen die katholische und die evangelische Kirche mit der Krise um, wenn Gottesdienste nur ohne Besucher möglich sind? In einer Zeit, in der sich nicht weniger auch wieder dem Glauben zuwenden. Generalvikar Michael Fuchs und der evangelische Regionalbischof Klaus Stiegler geben uns Antworten auf einige wichtige Fragen für alle Gläubigen. Zudem haben wir Pfarrer Michael Hirmer von Herz Jesu in Teublitz im Landkreis Schwandorf erklären lassen, wie er auf die Idee mit den Video-Gottesdiensten gekommen ist. Unsere bisherigen Podcast-Zusammenfassungen für die Region finden Sie übrigens ganz unten.

