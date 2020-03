Podcast Corona: Das Ostbayern-Update am 23. März Die Polizei kontrolliert die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen intensiv. Die Bilanz für das Wochenende fällt positiv aus.

Regensburg.Ob sich die Menschen in der Oberpfalz an die Ausgangsbeschränkungen halten, die seit Freitagnacht für ganz Bayern in Kraft getreten sind, haben wir beim Polizeipräsidium in Regensburg nachgefragt. Die Bilanz der Ordnungshüter fällt durchaus positiv aus; dennoch schläft die Kriminalität in der Region nicht. Die Beamten hatten gut zu tun. Wir werfen zum Wochenstart außerdem einen Blick in unsere Mittelbayerische-Lokalredaktionen in Cham, Kelheim, Neumarkt sowie Schwandorf: Die Reporter geben uns eine Einschätzung der aktuellen Lage in unserem Erscheinungsgebiet.

