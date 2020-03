Krankheiten Corona: Die aktuelle Lage im Newsblog Ein Lappersdorfer ist infiziert, in Cham gibt es einen zweiten Fall und: Schüler aus Risikogebieten müssen zu Hause bleiben.

München.Ein Mann aus Lappersdorf hat sich mit dem Corona-Virus angesteckt, aus Cham wird ein zweiter Fall gemeldet. Schüler und Kindergartenkinder dürfen nach ihrer Rückkehr aus Risikogebieten wie Südtirol für 14 Tage nicht in die Schule bzw. in die Betreuungseinrichtung. Italien will weitere Landesteile im Norden abriegeln. Und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert zum Schutz der deutschen Wirtschaft vor Folgen des Coronavirus von der Bundesregierung ein spezielles Notfall-Konzept für betroffene Unternehmen. Hier finden Sie alle aktuellen Entwicklungen im Newsblog.

