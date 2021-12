Anzeige

Pandemie in Bayern Corona: Diese Regeln gelten ab Dienstag Bayern verschärft die Corona-Maßnahmen. Ab dem 28. Dezember treten neue Regeln in Kraft. Hier finden Sie einen Überblick.

Von Philip Hell

Merken

Mail an die Redaktion In Bayern treten neue Corona-Regeln in Kraft. Foto: Hauke-Christian Dittrich/picture alliance/dpa

Regensburg.Die vierte Welle flaut scheinbar ab, noch weiß allerdings niemand, welche hat: Bayern blickt unsicheren Wochen entgegen. Daher hat der Freistaat die Corona-Regeln verschärft. Wir bieten Ihnen einen Überblick darüber, was genau ab dem 28. Dezember gilt.

Kontaktbeschränkungen: Wie das bayerische Gesundheitsministerium mitteilt, dürfen sich ab Dienstag nurmehr zehn Personen privat treffen. Das gilt auch für Geimpfte. : „Die Kontaktbeschränkungen für Treffen mit ungeimpften Personen – ein Hausstand plus zwei weitere Personen eines Hausstands – gelten weiterhin“, teilt das Ministerium mit. Bei diesen Kontaktbeschränkungen ausgenommen seien Kinder unter 14.

Veranstaltungen: Schon seit Längerem finden große überregionale Sportveranstaltungen in Bayern ohne Zuschauer statt. Das gilt laut Ministerium nun auch für große überregionale Kulturveranstaltungen und vergleichbare Veranstaltungen.

Silvester: gelten für die Bayern etwas lockerere Regeln. Wie das Gesundheitsministerium mitteilt, wird die Sperrstunde in der Gastronomie aufgehoben. Dennoch gilt die Zehn-Personen-Regel auch an Silvester, wie das Gesundheitsministerium mitteilt: „Für private Veranstaltungen außerhalb privater Räumlichkeiten, zum Beispiel in angemieteten Räumlichkeiten, gilt die Obergrenze von 10 Personen. Tanzveranstaltungen sind untersagt.“ Zudem gilt in Bayern ein Verbot von Menschenansammlungen an „publikumsträchtigen Plätzen.“ Der Verkauf von Böllern und Feuerwerkskörpern ist heuer untersagt.