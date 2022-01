Anzeige

Eishockey Corona-Fälle bei Iserlohn: Augsburger Panther spielfrei Die Augsburger Panther können in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erstmal nur zuschauen.

Mail an die Redaktion Ein Eishockeyspieler spielt den Puck. Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Augsburg.Coronabedingt wurden die beiden kommenden Spiele gegen die Iserlohn Roosters am Sonntag beim Kontrahenten sowie am darauf folgenden Dienstag in Augsburg abgesagt. Die Iserlohn Roosters sind wegen zahlreicher Corona-Fälle weiter nicht spielfähig, teilten die Panther am Freitag mit. Ersatztermine wurden demnach noch nicht vereinbart.

