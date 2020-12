Anzeige

Fussball Corona bremst Würzburg aus: „Bis auf Weiteres“ in Quarantäne Die Fußball-Profis der Würzburger Kickers sind in Quarantäne. Ein Mitglied des Funktionsteams wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Die DFL setzt das Spiel gegen St. Pauli ab.

Merken

Mail an die Redaktion Der Würzburger Trainer Bernhard Trares reagiert auf den Spielverlauf. Foto: Daniel Karmann/dpa/Archiv

Würzburg.Nach einer bislang desaströsen Hinrunde ist Aufsteiger Würzburger Kickers in der 2. Bundesliga zum Jahresende auch noch zum Zuschauen gezwungen. Nach einem Corona-Fall setzte die Deutsche Fußball Liga (DFL) zunächst einmal das für Mittwochabend geplante Heimspiel gegen den FC St. Pauli ab. „Über eine Neuansetzung wird die DFL zeitnah entscheiden“, teilte die Liga mit.

Der Tabellenletzte aus Unterfranken hatte Stunden zuvor mitgeteilt, dass ein Mitglied des Funktionsteams der Lizenzspieler-Mannschaft positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Details zur Person wurden nicht genannt. Auch das am kommenden Samstag angesetzte Gastspiel beim SV Darmstadt 98 müsse abgesagt werden, hieß es von Würzburger Seite. Die DFL bestätigte diese Spielverlegung in ihrer Mitteilung am Mittwochabend aber nicht.

„Nach der heute ergangenen Anordnung des zuständigen Gesundheitsamts, dass sich ein großer Teil des aktuell spielberechtigten Kaders des FC Würzburger Kickers in häusliche Quarantäne begeben muss, wird das heutige Spiel abgesetzt“, hieß es lediglich in der Liga-Mitteilung.

Das Gesundheitsamt Würzburg ordnete als Konsequenz für das Team von trainer Bernhard Trares „bis auf Weiteres“ Quarantäne an. Planmäßig sollen die Kickers am 2. Januar (13.00 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC ins neue Jahr starten. Mit nur vier Punkten aus elf Partien und einer miserablen Tordifferenz von minus 14 benötigt der Aufsteiger dringend eine erfolgreiche Aufholjagd, um nicht nach nur einer Saison direkt wieder in die 3. Liga abzusteigen.

Die Mannschaft sei „total fokussiert“ auf das Spiel gegen St. Pauli gewesen, berichtete Kickers-Sportvorstand Sebastian Schuppan. Wegen des „hohen Stellenwertes“ der Begegnung seien die Kickers-Profis sogar extra ins Team-Hotel gegangen. „Aber es ist absolut diskussionslos und es steht außer Frage, dass die Gesundheit aller Beteiligten an erster Stelle steht“, äußerte Schuppan: „Wir sind uns als Verein unserer großen gesellschaftlichen Verantwortung und vor allem auch in diesen Tagen unserer sozialen Vorbildfunktion bewusst.“

In dieser Zweitligasaison mussten wegen Corona-Fällen Spiele bereits neu angesetzt werden. Das betraf die Partien Hamburger SV gegen Erzgebirge Aue (3:0) und VfL Osnabrück gegen Darmstadt (1:1).