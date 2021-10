Anzeige

Fussball Corona-Fall Nagelsmann: Verweis auf Verein Das Gesundheitsreferat der Stadt München kann sich zum Corona-Fall Julian Nagelsmann aus Datenschutzgründen nicht äußern und verweist auf dessen Verein FC Bayern München.

Mail an die Redaktion Julian Nagelsmann während eines Interviews. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.Auf die Frage, wie lange der Cheftrainer des Fußball-Bundesligisten nun in Quarantäne müsse, teilte die Behörde am Donnerstag auf Anfrage mit: „Grundsätzlich gilt: Für positiv getestete Personen dauert die Isolation 14 Tage mit einer Freitestung mittels Antigen-Schnelltest oder PCR Test frühestens am Tag 14.“ Vollständig geimpfte, asymptomatische Personen könnten sich ab Tag fünf mit einem negativen PCR-Test freitesten.

Nagelsmann ist laut des deutschen Rekordmeisters vollständig geimpft. Der 34-Jährige hatte am Mittwochabend bereits das Champions-League-Spiel bei Benfica Lissabon verpasst. Am Donnerstag teilten die Münchner dann mit, dass ihr Cheftrainer positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Er sollte nicht mit dem Team nach München reisen, sondern getrennt in einem Ambulanzflieger.

