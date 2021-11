Anzeige

Fussball Corona: FC St. Pauli ohne Trainer Schultz in Nürnberg Fußball-Zweitligist FC St.

St. Paulis Trainer Timo Schultz gestikuliert am Spielfeldrand. Foto: Christian Charisius/dpa

Hamburg.Pauli ist aufgrund eines positiven Corona-Tests ohne seinen Cheftrainer Timo Schultz zum Spiel beim 1. FC Nürnberg gereist. Wie der Verein am Samstagabend mitteilte, befindet sich Schultz in Hamburg in häuslicher Quarantäne. Wegen leichter Erkältungssymptome hatte der 44-Jährige am Samstag einen PCR-Test gemacht, dessen Ergebnis positiv ausfiel. Laut FC St. Pauli ist der Cheftrainer vollständig geimpft und zeigt nur leichte Symptome.

Beim Punktspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) wird die Mannschaft von Co-Trainer Loïc Favé und Fabian Hürzeler betreut. Sie hatten auch schon am Donnerstag und Freitag das Training geleitet. Die regelmäßigen Testungen bei Mannschaft und Betreuerstab hätten keine Auffälligkeiten ergeben, hieß es in der Club-Mitteilung. Der FC St. Pauli kann mit einem Remis in Nürnberg wieder die Tabellenführung in der 2. Bundesliga übernehmen.

