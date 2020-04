Pandemie Corona: Füracker pumpt Bayern-Etat auf Die 60 Milliarden Euro des Rettungsschirms belasten Etat schwer. Wir übertragen Pressekonferenz ab 10.30 Uhr im Livestream.

Von Christine Schröpf

München.Ein bayerisches Corona-Maßnahmen-Paket mit einem Volumen von 60 Milliarden Euro soll die Folgen der Pandemie für den Freistaat begrenzen. Das hat in dieser Woche Ministerpräsident Markus Söder nach einer Kabinettssitzung angekündigt. Sein Finanzminister, der Oberpfälzer CSU-Chef Albert Füracker, muss dafür jetzt nicht allein die Staatsausgaben massiv nach oben fahren - und zwar um einen Betrag, der in regulären Zeiten den Umfang eines gesamten Haushaltsjahres umfasst. Steuerstundungen und Steuerausfälle schlagen gleichzeitig stark auf der Einnahmenseite zu Buche. Der Freistaat zahlt Unternehmen zum Beispiel auf Antrag bei der Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen zurück, um sie liquide zu halten. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag ab 10.30 Uhr, informiert Füracker über die finanziellen Auswirkungen der Krise und listet auf, auf welchen Feldern sein Haus der steuerzahlenden Wirtschaft entgegenkommt. Die „Mittelbayerische“ überträgt den Livestream.

Füracker hat in der Krise eine zentrale Rolle im Kabinett. So arbeitet er am Aufbau der neuen bayerischen Finanzagentur mit, die unter anderem mit Staatsanteilen in bayerische Unternehmen einsteigen kann, um bei finanziellen Schieflagen feindliche Übernahmen aus dem Ausland zu verhindern. Die Bandbreite der Aufgaben ist weit. Das Finanzressort organisiert via Landesamt für Finanzen etwa auch die Auszahlung der neuen Essenszuschüsse, die die Staatsregierung in der Corona-Krise den Beschäftigten in Krankenhäusern, Universitäts- und Reha-Kliniken, sowie Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen als Dankeschön aus einem Sonderfonds bezahlt. Pro Tag wird ein Pauschalbetrag von täglich 6,50 Euro erstattet. „Unbürokratisch“, wie Füracker versprochen hat.

