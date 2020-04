Pandemie Corona-Gefahr im Pflegeheim In Windischeschenbach sterben mehrere Senioren, ebenso in Kümmersbruck. Größtes Problem: Der Mangel an Schutzkleidung.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion In den Pflegeheimen fehlt es an Schutzkleidung und Masken. Jetzt gibt es immer mehr Infektionen und damit auch Todesfälle in den Einrichtungen. Foto: Tom Weller/dpa

Windischeschenbach.Die Not macht erfinderisch: Stefan Standfest, Betreiber eines ambulanten Pflegedienstes in Nittendorf (Lkr. Regensburg) hantiert neuerdings mit Schnellkochtopf und Schnittmustern. Täglich brütet er über Ideen, wie er dem enormen Mangel an Schutzkleidung für Pflegeeinrichtungen etwas entgegensetzen kann. „Es bereitet mir schlaflose Nächte, wenn ich daran denke, dass ein pflegebedürftiger Mensch durch eine Pflegekraft angesteckt werden könnte. Das will ich mit allen Mitteln verhindern“, sagt er. Seine Mitarbeiter tragen Mund-Nasenschutz, auch die Kunden wurden versorgt. „Doppelt schützt doppelt“, sagt Standfest. Was nicht mehr bestellt werden kann, lässt Standfest nähen. Dabei tüftelt er selbst an Lösungen um den Schutzfaktor der Masken Marke Eigenbau zu erhöhen. Auch an Schutzanzügen, die nach einem Schnittmuster angefertigt und auskochbar sein sollen, arbeitet er bereits.

Die Gefahr ist längst nicht mehr nur abstrakt. In Wolfsburg und Würzburg gab es Todesfälle unter den Bewohnern von Pflegeheimen im unteren zweistelligen Bereich. In Kümmersbruck starben zwei Bewohner, jetzt meldet ein Pflegeheim in Windischeschenbach (Lkr. Neustadt an der Waldnaab) drei tote Bewohner und zwei weitere Covid-19-Infizierte in Kliniken. Insgesamt wurde dort bei 35 von 66 Bewohnern Sars-CoV2 nachgewiesen. Besonders angespannt ist die Lage, weil sich auch viele Mitarbeiter der Einrichtung angesteckt haben. Bei 19 liegt bereits ein positives Testergebnis vor, in 31 Fällen steht es noch aus. Mittlerweile unterstützen Aushilfspflegekräfte aus anderen Einrichtungen die noch verbliebenen Mitarbeiter bei der Versorgung der isolierten Bewohner.

Landrat ist erschüttert

„Wir alle sind tief betroffen angesichts der Verstorbenen und unsere Gedanken

sind bei deren Angehörigen. Die Sorgen und Gefühle der Verwandten um die

Bewohner, gerade angesichts des Besuchsverbotes, vermögen wir kaum

nachzuvollziehen.“, zeigt sich Landrat Andreas Meier erschüttert über die Situation des Seniorenheims in seiner Heimatstadt.

Eine große Gefahr für die Seniorenheime liegt in der fehlenden Schutzkleidung. Wo Mundschutz knapp ist, wird das wenige verfügbare Material für einen möglichen Corona-Verdachtsfall aufgehoben. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt zwar das Tragen einer Mund-Nasen-Maske, verpflichtend ist das aber nicht. Auch sind die Pflegekräfte erst dann angewiesen, der Arbeit fernzubleiben, wenn sie Krankheitssymptome zeigen. Das hatte auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CSU) in einer Regierungserklärung am 11. März so bestätigt. Spahn sagte: „Am Ende muss man in der konkreten Situation vor Ort immer abwägen: Welche gesundheitlichen Folgen hätte und hat es, wenn die Pflegekräfte auch bei einem möglichen Verdacht auf eine Infektion arbeiten würden, in Relation dazu, dass sonst keine Pflegekräfte da wären, um pflegebedürftige oder kranke Menschen zu versorgen?“

In den Sozialen Netzwerken sind Pflegekräfte auch darüber verärgert, dass nach wie vor zu wenig getestet wird. Erst wenn sich Symptome zeigen oder bestimmte Faktoren vorliegen – etwa der Kontakt zu einem Infizierten. Das birgt enorme Risiken für die Bewohner, da die Gefahr erst sehr spät erkannt wird. Dabei ist gerade bei Pflegebedürftigen der geforderte Abstand von 1,50 Metern nicht einzuhalten. Viele Pflegeheime haben inzwischen private Initiativen gestartet, um sich zumindest mit selbstgenähten Mundschutzmasken schützen zu können. Im Altenheim in Kallmünz wurde man von einer Welle der Hilfsbereitschaft förmlich überrollt. Innerhalb weniger Tage kamen mehr als 100 Masken an. „Es freut uns sehr, dass die alten Menschen im Heim und die, die sie versorgen, nicht vergessen werden“, bedankte sich die Leiterin Erika Ferstl.

Seggewiß: Masken für alle Bürger

Auch die Landkreise in der nördlichen Oberpfalz, wo sich das Virus besonders schnell ausbreitet, haben inzwischen viele fleißige Näherinnen mobilisiert. Sie sorgen nun dafür, dem Materialnotstand Alternativen entgegenzusetzen. Der Weidener Oberbürgermeister Kurt Seggewiß (SPD) hat das Tragen einer selbstgenähten Schutzmaske sogar allen Bürgern ans Herz gelegt. „Selbstgenähte Masken sind ein alternativer Schutz und ein gutes Zeichen gelebter Solidarität und gegenseitiger Achtung.“

Stefan Standfest hat inzwischen auch auf seine erste Materialanforderung beim Landkreis Regensburg Rückmeldung erhalten. Entspannt hat sich bei ihm die Lage aber kaum. „Mit dem zugesagten einen Liter Desinfektionsmittel kommen wir gerade mal zwei Tage um die Runden.“