Gesellschaft Corona: Gemeinsam in der Krise wachsen Sars-CoV-2 infiziert nicht nur die Menschen, sondern stellt auch das Sozialleben auf eine harte Probe.

Von Angelika Sauerer

Merken

Mail an die Redaktion Kein Besuch der Familie, kein Bussi für die Enkelkinder: Abschottung ist zum Schutz der Senioren in den Altenheimen notwendig, aber auch bitter. Foto: dpa

Regensburg.Pfarrer Holger Kruschina hat eine Hoffnung, eine gruselige Vorstellung und eine Sorge. Seine Hoffnung wäre, dass die Menschen in den Familien wieder mal das „Mensch ärgere Dich nicht“ herauskramen und miteinander spielen. Die gruselige Szene ist ein Heim, in dem drei Leute in drei verschiedenen Zimmern vor ihren Computern oder Fernsehern sitzen und sich, jeder für sich, im Virtuellen verlieren. Seine große Sorge aber gilt den ohnehin schon Einsamen. Die trifft das Zusammenbrechen des sozialen Lebens am härtesten, meint der Pfarrer von Roding.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

####### ####### ###### ##### ###### #####, ### ## ### ###. ### ### ### #### ## ### ########### ####, #### ##### ####### ## ######. ####### #### ### ### ########## ########, #### #### ####### ###### ### ######. „### ##### #### ##############.“ ####### ##### ### ######## ### #### ########### #### #####. ##### ##### ######### ##### ########, ### ### ############ ### #### ##-######## #########. ### ###### ### #########, ### ################# ##. #### ## ##########. ### #### ### ##### #### ####### #########: ##### ######## ########### ####, ##### ############## ########### ### ######, ########## ###### ### ## #######. ### ##### #######, ##### ###########. ####, #### #########. ## ### ###### ###########, ##### ### #### ### ####### ############### ####. ###### ##### ######### ########, ####### #######. ### #### ### ########### ######### ### ### ####### ######## ########, ### #### ##### ########, #### ###. „### #### ######### #######.“ #### ######## ##### ### #### #############.

„### #### ### #### ######?“

### ### #### ######### ### ##### ########### ### ######## #########, ### ##### ######### ### #####. ### ################ ######### ### #### ## ########## ########### #### ### #### ######## ###### ### ######-#######. „### #### #### ####### ##### #### ########“, ##### ###. ### ######## ##### ############, ####### ### ############# ############# ### ############ ################### ### #######. „### ### ##### ## ### ##### ###### ##### ##. ### ###### #### ###### ## #### ###########. ### ########, #### #### ### ########### ###### ### ##### ###### ######### ####. ### ############ ##### ##### #####. ### ######: ‚### #### ### #### ######?‘“

### ##### #### #### ####### #####, ############ ### ############### ## ######### ####. ### ########### ###### – #########. ############### ### ######### – ########. „### ############ ##### ### ########“, #### #####, #### ## ## #########. ## ############, ############### #### ###### ##### – ####### #### ####. ####-###-# ##### ##### ### ### ########### ######## ### ####, ####### ##### #### ### ####### ######## ############ ##, ### ### ###### #### ########## #### ######## ### ############ ##### ### #### ###### ###### ### #### ###########, ### ######### ### ### #########. „#### ##### ##### #### ########## #### ##### #####, ### #### ### ####, #### #### #### #### ######## ### ### ##### #########? ### #########, #### ### ###### #### ### ### ######-##### ##### ######“, #### ##.

################### ####### ### ### ### ###### #############. „#### ##### #### #### ### ## ###########. #### ##### #### ### ##“, ###### ### ##########-################ ### ##########. #### ## ########## #### ####### ######, #### ### ##### ### ######## ######. ## ####### ##### ## ########### ##### ######. ########## #### ### ### ########## ## ################# ### #### ### #### ## ####### ## ### ####. „### ######, #### ### #### ####### ## ### #####“, #### ##. „####’# #### ### #### #####, ###### ### ########.“

################# ### ####### ######### ####### ### ######### ## ###### ######. „### ##### #### ### ######. ##### ####, ## #### #### ############ ### ######### ## ######.“ ### ####### ##### ###### #### #####. #### ##### ##### ###### #### ##### #### ######## ### #### #######. ### ######## #### ### ###################, ### ### ######### ######. ## ###### ### ####### ########, ### ####### ######## #####, #### ###? „### ####, ### ####### ####, ### ## ######### #######“, #### ##. „### ###### ### ############ ## ##### ########.“

########### ### ######

#### ## #### #### ### ######## ### ############### ######, ####### ######## #### ####### ### ### ####### ## ##########. ###########, ##, ### ##### ## #### ##### #####, ##### ### #######. „### #### ## ##### ############# ##### ###########. ### #### ### ####### #### ### ##### ##########, ### ######. ### #### ##### ###### ########### ##### ##### ###.“

## ####### #### #### ############ #### #### #############. ## ###### ####### ###### ###### ## ######### #####, ### ##### ####### ######## ####### ########, #### ######## ## ##########. ## ####### ##### ### ################### ##. ####### #######, ######## ### „############ ######“ ### ###### #####, ######### ### ######### ########## ### ######, ####### ## ####### ### ########## ### ############ ############## #####. „## ##### #### ####### ###### ##########, ### ### ####### ##### ### ### ######### #####“, ####### ##.

„### ########### ### #### ########### #########. ### ###### ### #### #############, #### ### ##### ######## ###################### ## ####### ####### ### ## ####### ######## ###### #####, ### ############ ######, ### ### ###### ###########“, ##### ##. ####### #########-########, ###### ### ############### ### ######, ########### ### ###### ### ############ ############## ##########. ##### ## ### ######## ########## ###### #### ### ### ######, #### #### #### ### – ############ – ######## ######## #######, ### ### ####### ##### ### ###### ####### ######. ### ######## ##### („### ######## ### #############: ### ### ##### ### ### ### ### #### ### ###### ###### ####“; #### ######## ######, ####) ### ############### ### ######### #### ##########: „## #### ## ######### #########. ### ### #### #### ######.“

#### #### ### ###### ###### ### ####.