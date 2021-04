Anzeige

Gesundheit Corona-Hotspot Hof zieht Konsequenzen Hof hat die höchsten Corona-Infektionszahlen in ganz Deutschland: Nun verschärfen Stadt und Landkreis die Maßnahmen.

Mail an die Redaktion Der Hofer Landrat Oliver Bär gibt eine Pressekonferenz. Foto: Nicolas Armer/dpa/archivbild

Hof.Die Schulen in der Region würden vorerst komplett geschlossen, kündigte Landrat Oliver Bär (CSU) am Freitag in einer Pressekonferenz an. Eltern sollen die Notbetreuung nur im Notfall in Anspruch nehmen.

Ausgangssperre ab 20.30 Uhr

Die Stadt Hof verlegt die nächtliche Ausgangsbeschränkung von 22.00 Uhr auf 20.30 Uhr vor. Außerdem dürfen dort keine Präsenzgottesdienste mehr stattfinden, alle Sportanlagen und Bolzplätze würden gesperrt, erklärte Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD).

Inzidenz von 571,7

Die Region Hof hat seit Tagen die höchsten Corona-Infektionszahlen in ganz Deutschland. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete für die Stadt Hof am Freitag 571,7 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tage. Der Landkreis Hof folgt mit einem Wert von 451,5. In Bayern lag der Wert laut RKI bei 129, bundesweit bei 110,4.

