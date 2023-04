Gesundheit Corona-Impfung bleibt in Bayern Kassenleistung

Die Impfung gegen das Coronavirus bleibt in Bayern auch künftig eine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen. Die bayerischen Kassen und die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) einigten sich kurz vor Ablauf der bundesweiten Coronavirus-Impfverordnung an diesem Freitag auf einen Kompromiss zur Vergütung auf Landesebene, wie die KVB am Donnerstag in München mitteilte.

dpa