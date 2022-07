Ansbach Corona-Infizierte hustet Passanten an: Mit Vorsatz?

Eine positiv auf Corona getestete Frau soll in Ansbach in Mittelfranken mutwillig Passanten angehustet haben. Die 54-Jährige habe sich im Hofgarten mehreren Personen genähert und sie aus unmittelbarer Nähe angehustet, teilte die Polizei am Montag mit.

dpa