Koalition Corona-Kabinett stellt nächste Weichen Es geht um Gottesdienste und Demos. Söder (CSU) und Aiwanger (Freie Wähler) erklären Beschlüsse ab 13 Uhr im Livestream.

München.Das wegen der Corona-Pandemie seit Wochen geltende Verbot für öffentliche Gottesdienste und Demonstrationen wird aufgehoben. Das Kabinett will am Dienstag (10 Uhr) in seiner Sitzung in München die schon von der Staatsregierung angekündigten Lockerungen ab dem 4. Mai formell beschließen.

Gottesdienste sollen unter strengen Auflagen wie Mindestabständen zwischen den Kirchgängern und Personenobergrenzen wieder für alle Religionsgemeinschaften möglich sein. Bisher waren diese nur ohne Besucher per Übertragungen im Internet oder Fernsehen erlaubt.

Erstes Fazit zur Maskenpflicht

Darüber hinaus wird bei der Sitzung auch ein erstes Fazit der seit Montag geltenden Maskenpflicht sowie des gestarteten Schulunterrichts für Abschlussklassen gezogen.

Auch die am Montagabend angekündigte Öffnung großer Geschäfte in Bayern wird im Kabinett thematisiert. Nach einer Rüge des Verwaltungsgerichtshofs dürfen sie ab sofort wieder ihre Pforten öffnen, wenn sie ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter beschränken.

In Bayern waren in den vergangenen Tagen die Neuinfektionen schrittweise zurückgegangen.

