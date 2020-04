Pandemie Corona-Kabinett tagt per Videoschalte Bayern tütet Pflegebonus ein. Österreichs Exit-Plan setzt Söder unter Druck. Wir übertragen Pressekonferenz ab 13 Uhr live.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Ministerpräsident Markus Söder hielt seine erste Kabinettssitzung per Videoschaltkonferenz ab. Foto: Peter Kneffel/dpa

München.In der Corona-Krise arbeitet auch die bayerische Koalitionsregierung unter Hochdruck - rein räumlich geht die Ministerriege jetzt aber deutlich auf Abstand. Die Kabinettssitzung mit Regierungschef Markus Söder (CSU) findet an diesem Dienstag erstmals per Videokonferenz statt. Auf der Agenda stehen Details zum steuerfreien 500-Euro-Bonus, den die Koalition zeitnah an die rund 250 000 Pflegekräfte in Krankenhäusern, Reha-Kliniken, Alten-, Pflege- und Behindertenheimen des Freistaats überweisen will. Dafür muss Finanzminister Albert Füracker rund 125 Millionen Euro an Steuergeldern locker machen. Nach Angaben von Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger wird zudem die schwierige Lage der bayerischen Gärtnereien Thema sein. „Ziel ist, dass auch diese Betriebe Anträge stellen dürfen und wir ihnen helfen können“, sagte er der „Augsburger Allgemeinen“ (Montag). Wegen der Ausgangsbeschränkungen dürfen derzeit auch Gärtnereien nicht für Kunden öffnen.

In der dritten Woche der scharfen Ausgangsbeschränkungen im Freistaat steht die Koalition aus CSU und Freien Wählern unter wachsendem Druck - verschärft durch erste Lockerungen des Corona-Shutdowns im Nachbarland Österreich, die Kanzler Sebastian Kurz am Montag in Aussicht gestellt hatte. Sein Ziel ist ein schnelles wirtschaftliches Comeback seines Landes. In der Alpenrepublik hat sich die Ausbreitung des Corona-Virus durch harte Maßnahmen allerdings stark verlangsamt. Hatten sich die Fallzahlen Mitte März noch binnen 3,6 Tagen verdoppelt, waren es Ende März schon 5,9 Tagen - inzwischen hat es sich bei 16,5 Tagen eingependelt. Zum Vergleich: In Bayern lag die Verdoppelungsrate vergangenen Freitag bei rund sechs Tagen, deutschlandweit bei 11,2 Tagen. Doch auch im Freistaat gibt es ersten Anlass zur Hoffnung: Vor den Schulschließungen am 16. März hatte sich die Zahl der Infizierten alle 2,5 Tage verdoppelt, zu Beginn der Ausgangsbeschränkungen vor gut zwei Wochen binnen 3,8 Tagen.

Die bayerische Koalition hat bereits bekräftigt, dass Exitstrategien vorerst kein Thema sind und es beim vereinbarten Zeitplan bleibt: Erst am Dienstag nach Ostern wollen die Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über das weitere Vorgehen beraten. Der bayerische FDP-Vorsitzende und Münchner Bundestagsbgeordnete Daniel Föst rüttelt an dieser Agenda. „Ein Exit-Fahrplan ist überfällig“, teilte er per Pressemitteilung mit. Söder dürfe sich der Debatte nicht länger verweigern. Die Regierung müsse Ausstiegsszenarien erarbeiten. „Das gibt den Menschen eine Perspektive und schafft Planungssicherheit für die Unternehmen.“ Österreich bezeichnete Föst in diesem Zusammenhang als beispielhaft.

Kanzler Kurz will ab 14. April in seinem Land unter strengen Vorgaben - wie etwa einer Maskenpflicht und einem Limit für gleichzeitige Kundschaft - kleine Geschäfte sowie Bau- und Gartenmärkte öffnen lassen. Ab 1. Mai sollen alle Läden inklusive der Friseure aufsperren dürfen. Gastronomie und Hotels sollen frühestens Mitte Mai wieder stufenweise in Betrieb gehen. Immer unter der Voraussetzung, dass die Neuinfektionen gering bleiben. Ein Teil der Corona-Einschränkungen in Österreich bleibt allerdings scharf gestellt: Die Ausgangsbeschränkungen sind bis Ende April verlängert, Homeschooling gilt auf jeden Fall bis Mitte Mai.

Corona-Studien Fokus: In Bayern befassen Forscher sich inzwischen landauf landab mit Sars-CoV-2 und der Lungenkrankheit Covid-19, die das Virus auslösen kann. Die Studie mit 3000 Münchner, bei der im Auftrag der Staatsregierung unter anderem die Dunkelziffer an Infizierten ausgeleuchtet werden soll, ist nur ein Beispiel dafür.

Herz-Forschung: Das Deutsche Zentrum für Herzinsuffizienz an der Uniklinik Würzburg untersucht nach Angaben des bayerischen Wissenschaftsministeriums derzeit in einer Studie, wie Patienten mit einem schwachen Herzen auf die Infektion reagieren. Insgesamt 22 000 Patienten sollen untersucht werden.

Tests: An der Uniklinik Regensburg werden beispielsweise Testverfahren auf Corona entwickelt und mögliche Therapieformen untersucht.

Impfstoff 1: In Erlangen laufen Impfstoff-Forschungen. Zwei inzwischen genesene Covid-Patienten überließen den Wissenschaftlern dort Blutspenden, aus denen die Gene von mehreren Tausend Antikörpern identifiziert werden konnten. 20 bis 50 Prozent davon seien voraussichtlich gegen das Virus gerichtet. Diese sollen nun gentechnisch hergestellt werden - mit Hilfe von Mäusen.

Impfstoff 2: Auch an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) wird an einem Impfstoff gegen den neuartigen Erreger geforscht. Die Uni verfolgt dabei einen nach eigenen Angaben vielversprechenden Ansatz, der gegen das MERS-Coronavirus schon am Menschen getestet wird.

Medikament: Das Münchner Klinikum Rechts der Isar ist nach Angaben des Wissenschaftsministeriums nicht nur mit dem neuen Schnelltest-Verfahren befasst, sondern auch eines von derzeit vier deutschen Zentren, die an einer Zulassungsstudie des als vielversprechend geltenden Medikamentes Remdesivir arbeiten. Das Mittel war ursprünglich zur Behandlung von Ebola entwickelt worden. (dpa/is)

