Familien Corona: Kinder keine „Virenschleudern“ Bei einer Expertenanhörung im Landtag geht es auch um das „Schwedische Modell“ und die Frage künftiger Impfungen.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Homeschooling ist nur eine der Herausforderungen, mit denen Kinder in Corona-Zeiten konfrontiert sind. Viele spüren den Druck, der auf ihren Eltern lastet. Das gilt schon für Säuglinge Foto: Stefan Puchner/dpa

München.Das Wohl der Kinder ist in der Corona-Pandemie vielfach aus dem Fokus gerückt. Buben und Mädchen seien fälschlicherweise als „Gefährder“ älterer Menschen und „Virenschleudern“ abgestempelt worden, beklagten Experten am Donnerstag bei einer Anhörung im Sozialausschuss des Landtages. Dabei seien Kinder mitnichten „Virenschleudern“, jedenfalls nicht mehr als jeder infizierte Erwachsene stellte die Münchner Kinderfachärztin Nina Sellerer klar - und bekam Rückhalt von Professor Volker Mall, dem Ärztlichen Direktor des kbo-Kinderzentrums in München. „Sind Kinder besonders gefährlich? Nein. Besonders gefährlich sind die 10 000 Demonstranten, die wir am Wochenende auf der Theresienwiese zu erwarten haben.“

#### ###### ### ################ ###### ##### ## ###### ############# #### #### ###### ######-##### ######### ########. ### ### ########## ###### ##### ############# ###########, ######## ###### ####### ### ## ### „############ ######“. ### ############ ###### ### ########### ### #####, ### ####### ### ############ ### ### ########### ### ### ########## ##########. ###### ###### ### ########## #### ## ### ############ ## ################## ### ####### ####. ### #### #### ## ### ####### ### ###### ##########, ##### ## ### ############ ### ###### ######## ### ######## #####################. „##### ##### ##### ######### #### #######: ###### ###### ######## #### #### ############?“ ## ######## ######### ## ### #######: ### ######## ##### ####### ############ ########### ### ####### ################# ###########.

######### #### ####### ##### #####: „### ################### ### ############ ######## ##### ######### ##. ### ###################### ##### ######### ##.“ ### ##### ###### ##, #### ### ### ############# ### ########### ### ######## ############# ### #### ### ######## ###### ############ ###### ##########. ######## ######### ### ############# ####### ### ###### ### ############### #### ########, ### #### ####### ############## ########### ### ####### ########## ########### ###########. ### ###################### ##### #### ####### ### ########### ######## ######. ######## ###### ### ### ### ####### ### ###### ## ######### ########, #### #### ### ##### ### #### ###### ## ### ######## ###### ###### ########## ####, #### ###### ###### ## ########## #### ## ##### ## ##### ############ ####.

########### ######## ######-##### ### ############## ### ############# ####### #### ### ######### ######### ## ############ ### ##### ### #########, ###### ### ###### ##### ################# ## ##########. ### ########## ### ###### ### ######, ####### #######, ####### ### ### ##### ######## #############, ######### ### ################. ### ###### ##### ##### ###### ### ############-######### ##, ## ##### ###### #### ########### ##### ### ######-######## ##### ########### ######. ## ####### ######### ########### ########, ##### ##### ####### #####, ### ## ##### ####.

##### ## ### ######## ### #### ### ## ######## „########### ######“ - ### ############## #### ##### ### ###########, ####### ##### ###### ######## ########## ## ########, ### ## #################### ##### ######## (###) ###########. ## ##### #### ##### #### ##### ###########. ### ########## ### ######### #### ### #########: ########### ##### ### ######## ######### ### ##### ################ ###### ##. „#### ### ### #######: ### ##### ### ######## ######## ## ###### ,########-##########‘“. #### ########## ######### ### #### #### ## ##### #### #######, ######### ## ###. #### ##### #### ######## ## ######### ############. ## ### ### ######## ###, #### ### ######## ### ###### ########## ###, „### ###### #### ######### ################ ###.“ ## ##### ##### ### ########## ### ####, #### #####-##-######### ############ ## #########.

