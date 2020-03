Gesundheit Corona: Menschen fragen nach Tests Das Uniklinikum Regensburg sieht sich mit zahlreichen Anfragen konfrontiert. Doch es gibt enge Vorgaben für den Einsatz.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Vor der Notaufnahme am Uniklinikum Regensburg wurde in einem Container eine Beratungsstelle für Corona-Verdachtsfälle eingerichtet. Foto: Stöcker-Gietl

Regensburg.Mit der steigenden Zahl von Coronafällen in Deutschland wächst bei den Menschen das Informationsbedürfnis. Zudem wollen sich immer mehr auf eine mögliche Infektion mit SARS-CoV-2 testen lassen. Das bindet Kapazitäten in Gesundheitsämtern, bei den Hausärzten und Notaufnahmen der Kliniken. In den Sozialen Netzwerken äußern besorgte Bürger ihren Unmut, weil Tests nur in einem engen Rahmen durchgeführt werden. Dr. Isolde Schäfer, Pressesprecherin am Universitätsklinikum Regensburg, verweist auf begrenzte Kapazitäten und die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts (RKI). Nur wer mit einer nachweislich infizierten Person Kontakt hatte oder in einem Risikogebiet war und zudem Krankheitssymptome zeigt, werde getestet, so Schäfer. Auch das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sieht in Abstimmung mit dem RKI diese Maßnahme als ausreichend an. Symptome wie Husten, Fieber oder Atembeschwerden sprächen viel wahrscheinlicher für eine Grippe oder eine Erkältungskrankheit, heißt es auf der Homepage. Inzwischen werden aber alle Patienten, bei denen ein Verdacht auf Influenza A vorliegt, zusätzlich auf das Coronavirus getestet.

Leserin berichtet von Odyssee

In den Sozialen Netzwerken machen sich derweil Mitarbeiter von Altenheimen sowie Menschen, die mit Risikopatienten und älteren Personen in engem Kontakt stehen, zunehmend Sorgen hinsichtlich der Ansteckungsgefahr. Eine Altenpflegerin wandte sich an die Mittelbayerische und sprach von einer regelrechten Odyssee, die der Versuch, sich testen zu lassen, mit sich brachte. Sie schreibt: „Fazit: Es ist schlichtweg nicht möglich, alte oder schwache Menschen zu schützen.“ Das RKI empfiehlt Personen, die mit Risikopatienten arbeiten, bei erkältungsähnlichen Symptomen zu Hause zu bleiben. Zum Schutz von Altenheimbewohnern fordern die Behörden zudem Besucher auf, auf eine gründliche Handhygiene zu achten und bei Symptomen die Einrichtungen nicht zu betreten.

Auch das medizinische Personal am Uniklinikum Regensburg wird derzeit nicht vorsorglich und flächendeckend untersucht, bestätigt Schäfer. Die Mitarbeiter seien aber gesondert im Umgang mit Infektionskrankheiten und Hygienemaßnahmen geschult worden. Im Labor der Uniklinik werden derzeit alle SARS-CoV-2-Proben ausgewertet, die in der Oberpfalz genommen wurden. Auch aus anderen Regierungsbezirken werden Tests nach Regensburg geschickt. „Wir müssen uns die Tests und die Labor-Kapazitäten gut einteilen“, nennt Schäfer einen weiteren Grund, warum die Maßnahmen nur bei konkreten Verdachtsfällen greifen.

Für Patienten, die sich mit Symptomen an die Uniklinik wenden, wurde inzwischen eine Beratungsstelle eingerichtet, die in Containern vor der Notaufnahme Quartier bezogen hat. Damit sollen die Notaufnahme und die Ambulanzen entlastet werden sowie mögliche Ansteckungswege reduziert werden, heißt es. Erkrankte erhalten dort erste Informationen, werden auf Fieber und andere Symptome untersucht und zu einer möglichen Infektionsquelle in den vergangenen 14 Tagen befragt. Das Uniklinikum betont, dass die Beratungsstelle nur bei einem begründeten Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus aufgesucht werden sollte. Erste telefonische Anlaufstelle sollte der Hausarzt sein, der die Symptomatik einschätzt und über die weitere Vorgehensweise informiert.

15000 Anrufe bei KVB

Enormen Andrang verzeichnet unterdessen auch der Ärztliche Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung in Bayern. Allein 15 000 Kontakte wurden in den vergangenen Tagen abgearbeitet, heißt es in einer Mitteilung. Dort, wo man eigentlich schnelle ärztliche Hilfe organisieren will, blockieren zunehmend Menschen mit Fragen zum Coronavirus die Telefonleitungen. Der KVB weist deshalb darauf hin, dass die Rufnummer 116 117 „keine Informationshotline in Sachen Coronavirus“ sei. Wer allerdings den Verdacht habe, sich mit dem Virus infiziert zu haben, der sollte sich nicht in eine Praxis oder eine Klinik begeben, sondern sich beim KVB melden, damit ein ärztlicher Fahrdienst organisiert werden könne. Der Test werde dann im Rahmen des ärztlichen Hausbesuchs durchgeführt. Die Fahrbereitschaft wurde inzwischen auf 215 Fahrzeuge erhöht. In den Vermittlungszentralen in Augsburg, Bayreuth und München sind alle Telefonplätze rund um die Uhr besetzt. Dennoch braucht man auch hier Geduld, um durchzukommen, berichteten Leser der Mittelbayerischen.