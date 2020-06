Anzeige

Corona-Pandemie: Drei weitere Todesfälle im Kreis Sonneberg

Mail an die Redaktion Eine Ärztin zeigt in einem Labor einen Test für das Coronavirus. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Sonneberg.Damit erhöhte sich die Zahl der Todesopfer in dem Südthüringer Landkreis bis Montag auf 17. Die jüngst Verstorbenen seien 78, 85 und 88 Jahre alt gewesen, teilte das Landratsamt mit. Sie seien in Kliniken in Meiningen und Sonneberg gestorben. Die Zahl erfasster Infektionen stieg im Vergleich zum Vortag um 4 auf 253. Innerhalb der letzten sieben Tage wurden damit rund 74 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner bekannt. Damit liegt der Landkreis über der von Bund und Ländern vereinbarten kritischen Marke von 50.