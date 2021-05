Anzeige

Kriminalität „Corona-Party“ mit mehr als 20 Menschen in Unterfranken Eine „Corona-Party“ haben mindestens 21 Leute in Unterfranken gefeiert.

Karlstadt.Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde sie am Samstagabend in Karlstadt im Landkreis Main-Spessart zu einer vermeintlichen Geburtstagsfeier mit nach Schätzung des Anrufers etwa 30 bis 40 Personen gerufen.

Einige der Feiernden flüchteten bei Ankunft der Polizei in einen angrenzenden Wald, so dass letztendlich nur 21 Menschen angetroffen werden konnten. Diese müssen mit Geldstrafen nach dem Infektionsschutzgesetz rechnen.

