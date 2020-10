Anzeige

Gesundheit Corona: Rosenheim reißt 200er-Marke Die Stadt übersteigt laut RKI die Marke von 200 Infektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Ein Lockdown droht.

Mail an die Redaktion Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Rosenheim.In Rosenheim steigen die Infektionszahlen. Der Inzidenzwert klettert über die Marke von 200. „Die Stadtspitze steht in ständigem Austausch mit den Gesundheitsbehörden“, sagte ein Sprecher der Stadt am Dienstagvormittag.

Derzeit gelten in Rosenheim die bayernweiten Corona-Maßnahmen für Städte und Landkreise, in der die Corona-Ampel auf dunkelrot gesprungen ist. Das ist ab einer der Fall, die in Rosenheim inzwischen um mehr als das Doppelte überschritten wurde.

„Der nächste Schritt wären dann in der Tat Lockdown-Maßnahmen wie in Rottal-Inn oder im Berchtesgadener Land“, sagte der Sprecher. „Wir haben da aber noch nichts in aktueller Planung.“ Er könne allerdings nicht ausschließen, dass sich daran in den kommenden Tagen oder sogar im Laufe des Tages noch etwas ändere. Konkrete Infektionsherde gebe es in der Stadt nicht. „Es ist der Klassiker: diffuses Infektionsgeschehen.“