Schulen Corona-Schulregeln bleiben in Kraft Der bayerische Verfassungsgerichtshof lehnt es ab, die Testpflicht an Schulen und die Vorschriften außer Vollzug zu setzen.

Mail an die Redaktion Ein Schild mit der Aufschrift „Aufhebung aller Corona Maßnahmen“ ist bei einer Demonstration vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof zu sehen. Die Richter lehnen es ab, die Corona-Vorschriften für Schulen außer Kraft zu setzen. Foto: Matthias Balk/picture alliance/dpa

München.Die Testpflicht an bayerischen Schulen und die Regelungen zu Distanz- und Wechselunterricht bleiben in Kraft.

Der Bayerische Verfassungsgerichtshof lehnte es in einer am Donnerstag veröffentlichten Entscheidung ab, die entsprechenden Regelungen in der Corona-Verordnung per einstweiliger Anordnung außer Vollzug zu setzen.

Damit bleibt es dabei, dass bei einer Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 nur noch Wechselunterricht erlaubt ist und nur noch Distanzunterricht - mit einer Ausnahme unter anderem für Viertklässler und Abschlussklassen. Weiterhin dürfen Schülerinnen und Schüler nur noch mit negativem Test in die Schule.

© dpa-infocom, dpa:210422-99-305732/2