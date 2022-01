Anzeige

Kriminalität Corona: Schwarze Schafe unter Ärzten Falsche Atteste, verdünnter Impfstoff: Auch in der Oberpfalz und Niederbayern wird gegen mehrere Mediziner ermittelt.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Auch in Ostbayern stehen Ärzte im Verdacht, falsche Corona-Impfausweise ausgestellt zu haben. Foto: Sophia Kembowski/dpa

Schwandorf.Zwei Umzugskartons prall gefüllt mit Unterlagen hat die Staatsanwaltschaft Amberg in Bezug auf ein Ärztepaar aus dem südlichen Landkreis Schwandorf gesammelt. Tausende falsche Atteste zur Maskenbefreiung und Masern-Impfbescheinigungen sollen in der Praxis ausgestellt worden sein. In Weiden wird gegen einen Chefarzt ermittelt, der mit gefälschten Impfbescheinigungen seinem Arbeitgeber, dem Klinikum Weiden, falsche Sicherheit vorgegaukelt haben sollen. Zwei von mehreren Ermittlungsverfahren gegen Ärzte in Ostbayern.

#### ############?

### ### ################## ######### ###### ####### ##### #### ########## ########## ################### ######### ###########. „### ##### ##### ###, #### #### ### ############ ########## ## ### ######## ############# ######, #### ##### ##### ########## #####. ## ### ####, #### #### ##### ########### – #########, ### ### ###### #########, ##### #########, ### ### ###### ####### – ##### #### ######### ############## ##########“, ## ### ############ ########### ##. #### ##########. ##### ##################### ### ############### ## ########### ###### ##### #### ################## ####### ### ### ######-####### ### ############ ### ######### ### ###### #### ##### ######## ######.

## ############ ######### ### ################## ##. ######## ###### ### ######### #### ##### ######## ### ### ############### #########. ## #### ###### ##### ### ######## ####, #### ####### ######- ### ########### ########### ######, ## ##### ###### #### ### ######### ########## ##########, ## #### ###### ###### ######## ##### ### ########################## #######, #### ################### ### ############## ##### ########### ######. #### ###### ### ######## ###### ## ############## ######## ########### ### ######## ### ######## ######## ###, ## ###### ### #################. ####### ###### ## ######## ### #### ### #### ######### ### ### ######### ######### ###### ########## ############. ### ###### ######### ######### ########### #####. ##### ###### ### ## ########, #########, ### #### ##### ##### ### ##### ###### ###### #######, #### ####### ## ### ######## ########### ## #####. ##### ###### ### ######### ########## ######### ######### #####. #### #### ### ################# ## #### #####, ### ### #### ### ### ########### ############# ### ########## ### ###### ### ########## ## ################ (###) ## ######## ###########. #### ##### ################# #### #########.

###-############## ################ ######## #### #### ### #################, #### ########## ####### ## ######### ## ### ### ####### ######. #### ######### ##### #### ### ## ####### #### ############### ####### ################## ###########. ### ############################# ### #### #########, #### ### ##### #### ## ######## ######, ### ################# ########## ######## ## #####. ###### ###### ### ### ######### ### ############ #### #### ### ################## ##### ######. ## ######### ########## ### ###### ###################### ##### ## ######### ######. #### ### ##### ### #### ######### #### ### ## ##### ############### ############# ########### ## ########## ########## ### ############ ##### #################.

„### #### #################“

## ### ############ #### ##### ### ######## ### ######## ##################, ################ ###### ######, ### ######### „#################“. #### ##### ############ ## ### ######, ### ##### ############### ######### ####, ##### ######## ####### ############# ############ ######. ######## #### ## ### ### ######### ### ######### #######. ### ###### ######## ##### ### ############ ### ###### ##### ######## ##########, ### ### ######### ####### ### ###### ######## ### ##### ######### ###### ########### #####. ##### ############# ######### #### ### #### ####### ##### #### ###### ###### ######, ### ####### ### ######## ## ###########. „### ###### ####### ######“, ## ######. ### #### ############ #######, #### ## ##### ############## ## ### ############### #### ### ######### ####. ## #### ########## ### ###### ##### #### ####### #################### ## ############ ### ### ######### ### ######-######### ########, ######### ######. ####### #### #### ## ##### ######.

### ### ################## ## ###### ### ############## ######### ################ #### ####### ###### ############ ## ######## ###### ### ### #####. ## #### ## ####### ###############. ### ######## ### #### ################ ###### ### ###### ###########, ####### ######## ##### ## ######. ######### ######### ##### ######## ##### ########## ###### ########## #####, #### ####### #### ##### #####. ## ### ### ##### ####### #### ## ############ ### ############ ##### #####, ######### ##.

### ### ################## ########## ### ####### #### ################ ##. ###### ####### ### ######### ##### ##### #### ## ########## ######### ########## ##### ######### ######## ############# ########. ## ############ ### ######### ### ### ################## ####### #### ############# ### ###### ####### ########.

## ########## ### ## ########## ## ############## ### ###########, ### #### ########## ### ##### #### ## ############ #####-#### ####### ########### ######### ######. ### ####### ######### ########## ### #################, #### #### ####### ######## ## ######## ### #### ######## ## ######## #### ### ######### #####. #### ############ ###### #### ### ####### #### ## ######## ######### #### ######## ######, ## ##### ########## ## ##########.