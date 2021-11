Anzeige

Pandemie Corona: So ändert sich jetzt der Alltag Bayern hat erneut den Katastrophenfall ausgerufen. Ein Blick auf die Lage in der Oberpfalz und das, was ab sofort gilt.

Von Isolde Stöcker-Gietl

In der Gastronomie gilt derzeit 3Gplus. Es gibt aber in der Oberpfalz betriebe, die schon jetzt nur noch Geimpften und Genesenen Zutritt gewähren.

Regensburg.Im Landkreis Cham zeigt das DIVI-Intensivregister bereits, was auch in anderen Regionen angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen droht: Alle 13 Intensivbetten sind belegt und elf davon mit Corona-Patienten. Eine Quote von über 84 Prozent. Der Freistaat hat am Mittwoch erneut den Katastrophenfall ausgerufen. Weil die Krankenhausampel auf Rot steht, gelten wieder deutlich strengere Regelungen. Und die betreffen zum Teil auch Geimpfte und Genesene. Wir haben uns die Lage in der Oberpfalz angeschaut.

# Laut dem DIVI Intensivregister sind, Stand Donnerstagnachmittag, in der Oberpfalz noch 44 Intensivbetten frei, im Landkreis Kelheim steht noch ein Intensivbett zur Verfügung. Insgesamt gibt es in der Region 342 (Kelheim 15) Intensivbetten. Der Anteil der Covid-19-Patienten ist unterschiedlich hoch. Während er in Regensburg unter 20 Prozent liegt, ist er in Neumarkt bei 31,8 Prozent und in Cham bei 84,6 Prozent. Allein am Donnerstag wurden neun Covid-Todesfälle für die Oberpfalz gemeldet, vier davon in Regensburg. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist für Ungeimpfte in Bayern auf 953,2 und für Geimpfte auf 97,6 gestiegen. „Wir müssen im Moment leider davon ausgehen, dass noch mehr Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, intensivmedizinische Hilfe brauchen. Dann werden wir die Zahl der geplanten und nicht dringenden Eingriffe noch weiter zurückfahren müssen. Sollten die Intensivstationen in Regensburg „überlaufen“, können wir im Moment zudem nicht ausschließen, dass Patienten in weiter entfernte Kliniken verlegt werden müssen“, sagt etwa PD Dr. Sylvia Pemmerl, Medizinisch-Ärztliche Direktorin und Pandemiebeauftragte am Caritas-Krankenhaus St. Josef in Regensburg. Die sich zuspitzende Lage an den Sana-Kliniken im Landkreis Cham könne derzeit noch mit OP-Verschiebungen und zusätzlich geschaffenen Intensivkapazitäten in den Aufwachräumen abgefedert werden, erklärt Alexander Schlaak, Leiter der Unternehmenskommunikation. Die klassische Intensivstation sei mittlerweile ausschließlich mit Covid-Patienten belegt. Noch sei aber die intensivmedizinische Versorgung auch von Menschen mit Schlaganfällen oder Herzinfarkten vor Ort gewährleistet.

# Was bedeutet der Katastrophenfall für die Bürger?

# Mit dem Katastrophenfall will die Bayerische Staatsregierung die Koordinierung der Krankenhäuser forcieren, um einer Überlastung des Gesundheitswesens entgegenzuwirken. Der Katastrophenfall ermöglicht es auch, einzelne Grundrechte einzuschränken. Mit dem Ausrufen des Katastrophenfalls hat auch die Regierung der Oberpfalz wieder mit lageangepassten Besprechungen der Führungsgruppe Katastrophenschutz begonnen, bestätigt Bereichsleiter Wolfgang Schmitt.

# Alles hat geöffnet, aber wer erhält noch Zutritt?

# Mit der roten Krankenhausampel haben sich die Richtlinien Anfang der Woche verschärft. In Gebäuden, in geschlossenen Räumen oder im ÖPNV muss wieder eine FFP-2-Maske getragen werden. In Betrieben gilt die 3G-Regel, in Gastronomie und Hotellerie sowie für körpernahe Dienstleistungen 3G-Plus. 2G haben Fitnessstudios, Theater, Museen, Kinos, Bäder, Clubs und Diskos. Zu Indoor-Veranstaltungen der Kultur haben ebenfalls nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt. Ausnahmen gibt es für Kinder bis zwölf Jahre sowie für in Schulen getestete ältere Kinder. Hochschulen haben weiterhin 3G. Der Einzelhandel, Dienstleistungs- und Handwerkssektor hat uneingeschränkt geöffnet. Es gilt FFP2-Maskenpflicht für die Kunden, nicht aber für die Beschäftigten.

# Können Ungeimpfte noch Veranstaltungen besuchen und was passiert mit reservierten Tickets?

# Sobald die 2G-Regelung angewendet wird, erhalten Ungeimpfte keinen Zutritt mehr. Dies gilt etwa für Konzerte oder Sportveranstaltungen. Karten aus dem Vorverkauf können zurückgegeben werden. Auch Tagungen und Kongresse sind nur für Geimpfte und Genesene zugänglich. Der SSV Jahn Regensburg prüft aktuell, unter welcher Zuschauerbeteiligung das Spiel gegen Dynamo Dresden am 26. November stattfinden kann. Wegen der roten Krankenhausampel und der Hotspot-Regelung in Regensburg dürfen wohl weniger Plätze im Stadion vergeben werden. Aktuell liefen dazu die Gespräche, teilt Johannes Liedl, Leiter Kommunikation und Medien, mit.

# Wie setzen Hotellerie und Gastronomie die Zugangsbeschränkungen um?

# In den meisten Betrieben wird die 3Gplus-Regel angewandt, vereinzelt haben sich Gastronomen auch für die 2G-Regel entschieden, berichtet Andrea Kramer, Geschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbandes Oberpfalz. Die Mitgliederbetriebe seien bemüht, alles richtig zu machen, es komme aber derzeit wieder verstärkt Frust und Verunsicherung auf, weil das erhoffte Weihnachtsgeschäft wegbreche. „Wir spüren, dass Verschärfungen in der Luft liegen und es so nicht bleiben wird.“ Auch gebe es weiterhin zermürbende Diskussionen mit Maßnahmengegnern, die PCR-Tests verweigern oder ihren Personalausweis zur Überprüfung nicht vorzeigen wollen, berichtet Kramer. Für die Gastronomen und Hoteliers bedeute das neben einem durch die Kontrollen sowieso schon erhöhten Personalaufwand auch noch zeitfressende Diskussionen.

# Wer überprüft die Einhaltung der Regelungen?

# Laut Kabinettsbeschluss vom Dienstag werden die Kreisverwaltungsbehörden nun durch die bayerische Polizei unterstützt. Claus Feldmeier, Sprecher beim Polizeipräsidium Oberpfalz, bestätigt, dass Vorbereitungen liefen, in die alle Polizeiinspektionen sowie die Einsatzzüge eingebunden würden. Die Kontrollen fänden in Absprache mit den Gesundheitsämtern statt. Der Fokus werden bei Gaststätten, Clubs und Betrieben liegen. Bürgern ab 14 Jahren, die der Maskenpflicht nicht nachkommen oder sich ohne Impf-, Genesenen- oder Test-Nachweis Zutritt zu Veranstaltungen oder Freizeiteinrichtungen verschaffen, droht ein Bußgeld von 250 Euro. Betrieben, die die 3G-Regeln nicht umsetzen und kontrollieren, drohen bis zu 5000 Euro Strafe.

# Wie geht es an den Schulen weiter?

# Seit Montag gilt wieder die Maskenpflicht. An Grundschulen reichen einfache Masken, an weiterführenden Schulen sind OP-Masken Pflicht. Viele Schüler seien freiwillig mit FFP2-Masken unterwegs, sagt Bernhard Rothauscher, Schulleiter am Regensburger Goethe-Gymnasium. An der Einrichtung mit rund 1300 Schülern werden inzwischen auch geimpfte oder genesene Kinder auf freiwilliger Basis eine Woche lang mitgetestet, wenn innerhalb der Klasse ein Coronafall auftritt. Künftig soll dies an allen Schulen im Freistaat so gehandhabt werden, heißt es beim Kultusministerium. In Einzelfällen könnten die Tests für Geimpfte und Genesene auch angeordnet werden. Rothauscher hatte bislang 13 positive Testergebnisse, was er bei der Größe seiner Schule als Erfolg verbucht, zumal keine einzige Ansteckung innerhalb der Schule stattfand. „Schüler und Lehrkräfte sind diszipliniert bei der Umsetzung der Hygienekonzepte und wir haben eine extrem hohe Impfquote bei den Schülern.“

# Wann wird Quarantäne angeordnet?

# Die Gesundheitsämter sind aufgrund der Vielzahl von Neuinfektionen nicht mehr in der Lage, alle Kontakte zu informieren. Wer von der Infektion einer Kontaktperson erfährt, muss dennoch in Quarantäne, sofern er nicht geimpft oder genesen ist. Die Isolation sei verpflichtend, auch ohne Mitteilung des Gesundheitsamtes, darauf macht das Landratsamt Schwandorf aufmerksam.