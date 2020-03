Finanzen Corona stimmt ORH-Finanzprüfer milde Die von staatlichen Institutionen gefürchtete Kritik entfällt 2020. Es gibt auch den Segen für milliardenschwere Hilfspakete.

Mail an die Redaktion Der Oberste Bayerische Rechnungshof ist dafür zuständig, das Finanzgebahren staatlicher Institutionen akribisch zu prüfen. Die Corona-Pandemie sorgt für ungewohnte Milde. Foto: Tobias Hase/dpa

München.Der Bayerische Oberste Rechnungshof (ORH) ist dafür bekannt, dass er staatlichen Behörden einmal pro Jahr sein gefürchtetes Ranking der größten Fehler im Umgang mit Steuergeldern vor die Nase hält – und Gescholtene damit nicht selten in Erklärungsnot bringt. Doch dieses Jahr entfällt diese Liste wegen der Corona-Pandemie. Staatsregierung und andere Institutionen sollen sich ganz auf die Bewältigung der Krise und ihrer wirtschaftlichen Folgen konzentrieren können, heißt es. Der ORH veröffentlicht am Dienstag um 9.30 Uhr deshalb lediglich eine kurze Nachricht, in der er der Regierung das Testat für ein grundsätzlich ordnungsgemäßes Wirtschaften im Jahr 2018 erteilt. Gleichzeitig darf die Staatsregierung im Kampf gegen das Virus offenbar mit dem ORH-Segen zum geplanten massiven Anstieg der Verschuldung rechnen. ORH-Präsident Christoph Hillenbrand und seine Kollegen bezeichnen die Finanzierung der Krisenbewältigung als „klaren Fall für die Aussetzung der Schuldenbremse“. Das geht aus einer Mitteilung hervor, die Deutschen Presse-Agentur vorab vorlag. Konkret geht es um eine erste Kredittranche in Höhe von zehn Milliarden Euro, der der Landtag schon zugestimmt hat, sowie weitere zehn Milliarden Euro, die das Parlament in der nächsten Plenarsitzung verabschieden soll. Die Finanzhüter mahnen aber an, dass Hilfsgelder nur dorthin fließen sollen, wo sie wirklich gebraucht werden.

Wie aus ORH-Kreisen zu hören ist, hätte der Jahresbericht 2020 ohne Corona sehr wohl erneut eine Mängelliste enthalten. Gravierende Fälle könnten nach einer Neubewertung demnach aber in den ORH-Bericht 2021 aufgenommen werden. Der ORH ist eine unabhängige höhere Behörde, deren Arbeit auf Artikel 80 der bayerischen Verfassung fußt. Aufgabe ist es, die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung des Staates einschließlich seiner Betriebe und Sondervermögen unter die Lupe zu nehmen und das Ergebnis dem Landtag vorzulegen. 2019 war auf 225 Seiten unter anderem kritisiert worden, dass bei den Lohnsteuerprüfungen „immer noch viel Luft nach oben ist“ und der Staat sich besser um den Werterhalt seiner ererbten Grundstücke kümmern soll. Angekreidet wurde damals zudem, dass ein Finanzkonzept für das vielerorts sanierungsbedürftige bayerische Staatsstraßennetz fehlt. (is/dpa)

