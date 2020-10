Anzeige

Forschung Corona-Studie ist gestartet Die sechs bayerischen Universitätskliniken untersuchen, ob und wie Kinder das Corona-Virus verbreiten.

Die Studie „Covid Kids Bavaria" soll Erkenntnisse über das Virus bei Kindern liefern. Foto: unsplash / Mufid Majnun

Regensburg.Um mehr über das Virus SARS-CoV-2 und deren Verbreitung unter Kindern zu erfahren, starteten die bayerischen Universitätsklinika im Juli dieses Jahres die Studie „Covid Kids Bavaria“. Im Rahmen dieser Studie untersuchen die Kinderkliniken der sechs Bayerischen Universitätsklinika bis Anfang Februar 2021 gemeinsam an etwa 150 Kinderbetreuungseinrichtungen und Grundschulen im ganzen Freistaat, wie viele Kinder infiziert sind und ob sie Symptome aufweisen. In Ostbayern übernimmt diese Aufgaben die Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin des UKR. Die Mediziner besuchen insgesamt 21 Einrichtungen in Ostbayern und nehmen im zeitlichen Abstand von etwa zwei Monaten jeweils drei Rachenabstriche bei den mitwirkenden Kindern. „Die Infektiosität bei Kindern ist eine wichtige Schlüsselfrage in der Bekämpfung der Pandemie. Wir sind froh und stolz, im Rahmen der bayernweiten Studie voran zu gehen und einen wichtigen Beitrag zum ‚Puzzle COVID-19‘ leisten zu können“, sagte Professor Dr. Michael Melter, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin des UKR, laut Mitteilung. Zentrale Frage der Studie ist es, ob junge Kinder in Kinderbetreuungsstätten oder der Grundschule ein erhöhtes Risiko bergen, Hort für eine Ausbreitung des Coronavirus zu sein, und wie man dem gegebenenfalls entgegenwirken kann.

„Wir möchten die Eltern bitten, uns bei dieser Studie zu unterstützen. Je mehr Daten wir über das Virus erheben können, desto mehr Rückschlüsse ergeben sich daraus“, so Melter. Die Probenabnahme erfolgt stichprobenartig und wird bei Kindern im Alter von einem bis zehn Jahren sowie bei Erziehern und Lehrern durchgeführt.