Kabinett Corona-Tests an Schulen auch im Herbst Schüler in Bayern müssen sich auch nach den Sommerferien noch längere Zeit auf regelmäßige Corona-Tests einstellen.

Mail an die Redaktion In den Schulen in Bayern wird es auch nach den Sommerferien weiter verpflichtend Tests geben.

München.Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) kündigte am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München an, dass die Corona-Tests auch weiterhin verpflichtend sind. An weiterführenden Schulen soll es bei Selbsttests bleiben. An den Grund- und Förderschulen dagegen wird die Teststrategie umgestellt: Dort sollen vom neuen Schuljahr an so genannte PCR-Pool-Tests die Regel sein.

Dabei handelt es sich beispielsweise um Lolly- oder Lutsch-Tests, die für Kinder leichter sein sollen. Alle Proben einer Klasse werden gesammelt per PCR-Test untersucht - also mit dem genaueren und empfindlicheren Testverfahren. Sollte die Probe positiv sein, müssen die Kinder einzeln getestet werden. Besonders bei geringem Infektionsgeschehen sei dies eine effiziente und kostenschonende Möglichkeit für Reihentestungen, so die Staatskanzlei. Man werde nun „zeitnah“ Labor- und Logistikkapazitäten schaffen, Schulen informieren und bei Bedarf auch Schulungen anbieten.

Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) zufolge sollen auch die PCR-Pool-Tests zweimal pro Woche gemacht werden. Sollten die Sieben-Tage-Inzidenzen wieder über 100 steigen, könne es einen zusätzlichen Schnelltest zu Beginn der Woche geben. (dpa)