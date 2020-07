Anzeige

Corona-Krise Corona-Tests: Bayern fährt härtere Linie Nach Ausbruch in Erntebetrieb sollen dort Tests verpflichtend werden. Bundeswehr unterstützt im Kampf gegen Corona.

Mail an die Redaktion Gesundheitspersonal sammelt Proben in einer behelfsmäßigen COVID-19-Teststation in Mamming. Foto: Matthias Schrader/dpa

München.Um die Corona-Pandemie einzudämmen, setzt die Staatsregierung auf verstärkte Tests in der Landwirtschaft, bei Urlaubsrückreisenden sowie in Asylunterkünften. Das sagte Bayerns Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München. Immer dort, wo es Verstöße gegen die Hygienevorschriften gebe, könne es relativ schnell zu gravierenden Auswirkungen kommen. Das gelte überdies auch für „ungezügelte Partys“.

Bei Erntebetrieben soll es Herrmann zufolge mehr Hygiene-Kontrollen geben, verpflichtende Tests für sämtliche Saisonarbeitskräfte sowie Bußgelder bis zu 25 000 Euro. Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten müssten sich weiterhin in häusliche Quarantäne begeben oder sollen sich Tests unterziehen können. In Asylunterkünften seien Corona-Tests etwa dann geplant, wenn Bewohner das Ärztezentrum eines Ankerzentrums aufsuchen oder in andere Unterkünfte verlegt würden.

Bundeswehr kämpft gegen Corona

Nach dem Corona-Ausbruch in einem Gemüsehof im niederbayerischen Mamming werden die mobilen Testmöglichkeiten für die Bevölkerung damit noch einmal ausgeweitet. Auch die Bundeswehr wird zur Unterstützung eingesetzt. Es gebe sehr viel Interesse der Menschen in der Region an den Tests, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU).

Die Infektionszahlen im Landkreis Dingolfing-Landau, in dem Mamming liegt, waren in die Höhe geschnellt. Der Gemüsehof steht unter Quarantäne. Bewohner des Landkreises dürfen in einige Regionen Deutschlands deswegen nur noch mit einem negativen Corona-Test oder unter anderen Auflagen reisen.

Beim Urlaub im eigenen Bundesland müssen die Menschen aus der Region voraussichtlich nicht mit Einschränkungen rechnen. Es sehe derzeit so aus, „dass Beherbergung von Bayern zu Bayern möglich ist“, sagte Huml. Das müsse aber noch juristisch endgültig geklärt werden.

Huml sagte auch, Tests bei weiteren Erntehelfern in Niederbayern hätten begonnen. Zudem seien die Kontrollen wie angekündigt verschärft worden. Im Einsatz seien jetzt Dreierteams aus Gewerbeaufsicht, Gesundheitsdienst und Landwirtschaftsamt.

Entgegenkommen bei Insolvenzverfahren

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) will durch Corona in Schwierigkeiten geratenen Unternehmen länger Zeit geben. Die aktuell noch bis September geltende Aussetzung der Pflicht zum Insolvenzantrag solle bis „in etwa März nächsten Jahres“ verlängert werden. Das wünsche er sich als Wirtschaftsminister. Allerdings warnte Aiwanger auch: „Man wird das nicht ewig verlängern können, weil dann irgendwann zu viele nicht mehr zahlungsfähige Unternehmen auch gesunde Betriebe mit hinunterreißen.“

Insgesamt sehe er ein sehr gemischtes Bild der bayerischen Wirtschaft in der Coronakrise, sagte Aiwanger. Die Stimmung sei durchwachsen und sehr auf das „Prinzip Hoffnung“ ausgerichtet. Er hoffe, „dass wir gut aus dieser Nummer rauskommen“. (dpa)

