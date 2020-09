Anzeige

Regierung Corona-Tests: CSU-Vize kritisiert Regierungs-Versprechungen Der Augsburger Landrat und CSU-Vize Martin Sailer hat die Staatsregierung im Zusammenhang mit der Corona-Teststrategie kritisiert.

Augsburg.„Binnen weniger Tage mussten in jedem Landkreis Testzentren aus dem Boden gestampft werden, ohne dass vorab abgeklärt wurde, ob genug Personal, genug Laborkapazitäten oder genug qualifizierte private Betreiber zur Verfügung stehen“, schrieb Sailer, der auch stellvertretender CSU-Vorsitzender und Bezirkstagspräsident ist, nach einem Bericht des Bayerischen Rundfunks in einer E-Mail an den Freie Wähler-Abgeordneten Fabian Mehring, parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion im Landtag.

Nachdem viele Medien Sailers Kritik aufgriffen, erklärte der Stellvertreter von CSU-Chef Markus Söder: „Ich kritisiere nicht die Teststrategie der Staatsregierung im Allgemeinen, sondern die unrealistische Erwartungshaltung, die in ihrem Zuge bei der Bevölkerung geweckt wurde.“ Grundsätzlich bestehe kein Dissens zur Verfahrensweise des Gesundheitsministeriums, bayernweit Testzentren einzurichten. „Es ist für uns auf ausführender Ebene jedoch eine undankbare und schlicht unmögliche Aufgabe, für die Versprechungen, die an übergeordneter Stelle gegenüber den Menschen in Bayern gemacht wurden, einstehen zu müssen“, erklärt Sailer.

Der Landrat kritisierte aber auch den FW-Politiker Mehring, an den die Mail gerichtet war: „Herr Mehring hingegen erzeugt durch die Veröffentlichung eines privaten Schriftverkehrs ein Unsicherheitsempfinden in der Bevölkerung gegenüber der Politik und Verwaltung, das man guten Gewissens als schädlich und unanständig bezeichnen kann.“

Sailer ärgert vor allem die 36-Stunden-Frist, die die Staatsregierung für die Übermittlung von Corona-Testergebnissen vorgegeben hat, die Frist sei „oft nicht haltbar“, heißt es laut BR in dem Schreiben.

Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek (CSU) attestierte den Gesundheitsämtern im Kampf gegen die Pandemie dagegen „wirklich gute Arbeit“. Das Kabinett prüfe zusätzlich zum Bundesprogramm eine weitere Unterstützung durch den Freistaat. Zudem sei es richtig, dass Befunde von Corona-Tests so schnell wie möglich übermittelt werden sollten.