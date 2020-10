Anzeige

Fussball Corona-Tests negativ: Dürens Vorfreude auf Bayern steigt Dem größten Spiel der Vereinsgeschichte steht aus Sicht des 1.

Mail an die Redaktion Die Mannschaft des 1. FC Düren jubelt nach dem gewonnen reginalen Pokalfinale. Foto: -/Fußball-Verband Mittelrhein e.V./dpa/Archivbild

München.FC Düren nichts mehr im Wege. Auch die am Dienstagmorgen noch in der Heimat durchgeführte vierte Corona-Testreihe der Oberliga-Fußballer vor dem Pokal-Knüller beim FC Bayern München am Donnerstag (20.45 Uhr/Sky und Sport1) fiel negativ aus. „Alle Ergebnisse waren negativ“, bestätigte Dürens Pressesprecher Kevin Teichmann am Mittwoch der dpa.

Der Mittelrhein-Pokalsieger hatte die Ergebnisse der vierten Corona-Testreihe binnen 14 Tagen am Morgen im Münchner Mannschafthotel „Steigenberger“ bekommen. „Natürlich hat es bei allen noch mal für große Erleichterung gesorgt. Nun steigt die Vorfreude auf das Spiel noch weiter“, berichtete Teichmann vor dem Training auf der Anlage des SV Heimstetten am östlichen Stadtrand von München, die dem Team von Trainer Giuseppe Brunetto zur Vorbereitung auf das Pokal-Highlight zur Verfügung gestellt wurde.

Düren war am Dienstag mit 27 Spielern in die bayerische Landeshauptstadt gereist. Darunter sind zwei verletzte Akteure, denen das wohl einmalige Erlebnis in der Allianz Arena aber nicht genommen werden sollte.