Corona: Verbote für Schüler in Kraft

München.Schüler und Kindergartenkinder dürfen nach ihrer Rückkehr aus Risikogebieten wie Südtirol für 14 Tage nicht in die Schule bzw. in die Betreuungseinrichtung. Die Anordnung trat am Samstag in Kraft.

Das Bayerische Gesundheitsministerium hat im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus und dem Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales eine Coronavirus-Allgemeinverfügung zum Besuch von Schulen, Kindertagesstätten, Kindertagespflegestellen und Heilpädagogischen Tagesstätten für Reise-Rückkehrer aus Risikogebieten erlassen. Darauf hat Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml am Samstag hingewiesen. Demzufolge dürfen Schüler und Kindergartenkinder zum Beispiel nach ihrer Rückkehr aus Südtirol für 14 Tage nicht in die Schule bzw. Einrichtung.

Südtirol war am Donnerstagabend vom Robert Koch-Institut als Coronavirus-Risikogebiet eingestuft worden.

Risikogebiete sind laut RKI-Definition „Gebiete, in denen eine fortgesetzte Übertragung von Mensch zu Mensch vermutet werden kann“. In Italien gehören dazu außerdem die Region Emilia-Romagna, die Region Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien

Söder fordert Krisenkonkzept für die Wirtschaft

Zum Schutz der deutschen Wirtschaft vor Folgen des Coronavirus fordert CSU-Chef Markus Söder von der Bundesregierung ein spezielles Notfall-Konzept für betroffene Unternehmen. „Es darf aus dem Coronavirus keine zweite Finanzkrise entstehen. Wir wollen keinen Coronaschock für die deutsche Wirtschaft“, sagte der bayerische Ministerpräsident der Deutschen Presse-Agentur in München. Dazu zählten Bürgschaften, Steuerstundungen und „ganz wichtig“ Kurzarbeitergeld. „Das ist nötig damit es nicht zu erheblichen Schäden in der deutschen Wirtschaft kommt.“ Am Sonntagabend will Söder sich deshalb im Kanzleramt beim Treffen der Spitzen von Union und SPD mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) für ein „kluges Konzept“ einsetzen:

Immer mehr Infizierte

Tausende Menschen in Deutschland haben sich in der vergangenen Woche auf das neue Coronavirus testen lassen, bei mehreren Hundert ist es nachgewiesen. Mehrere europäische Länder ergreifen Maßnahmen. Auch in den USA sorgt die Krankheit zunehmend für Probleme.

Erste Fälle in Cham und Hof

Eine Frau aus dem Kreis Cham hat sich mit dem Corona-Virus infiziert. Sie war mit einer Reisegruppe in Südtirol unterwegs gewesen und hatte sich nach der Rückkehr testen lassen. Auch die Stadt Hof meldet einen ersten Fall, auch dort wurde eine Frau, die aus dem Urlaub in Südtirol zurückkehrte, positiv getestet. Am Donnerstag war ein Fall im Landkreis Amberg-Sulzbach bestätigt worden: eine 49 Jahre alte Frau aus Kümmersbruck. Sie waren aus dem Skiurlaub in Südtirol zurückgekommen.

Schülergruppen kommen in Quarantäne

Bei immer mehr Menschen in Deutschland wird das neue Coronavirus nachgewiesen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) berichtet von inzwischen rund 640 Fällen, das sind mehr als zehn Mal so viele wie eine Woche zuvor. Außer in Sachsen-Anhalt ist der Erreger Sars-CoV-2 in allen Bundesländern nachgewiesen worden. Allerdings kehrten am Freitagabend mehrere Schülergruppen aus dem Risikogebiet Südtirol nach Sachsen-Anhalt zurück, sie sollen vorsichtshalber zwei Wochen in Quarantäne bleiben. Testergebnisse der Schüler lagen zunächst nicht vor. Die meisten Fälle bundesweit verzeichnet Nordrhein-Westfalen vor Bayern und Baden-Württemberg.

Mehr Geld für Impfstoff-Forschung

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek erwägt laut einem Zeitungsbericht, mehr Geld für die Entwicklung eines Impfstoffs bereitzustellen. „Wir werden wahrscheinlich noch einmal die Mittel für die Impfstoff-Entwicklung aufstocken. Ein Impfstoff wäre natürlich die beste Methode, künftige Erkrankungen durch das Virus zu verhindern“, sagte sie. Laut dem Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sind für den Kampf gegen Sars-CoV-2 jetzt 20 Impfstoffe in der Entwicklung. Bei der WHO seien zudem Anträge auf Prüfung und Zulassung von 40 Tests eingegangen.

In China: Zahl der Toten bei 3070

In China sterben weiter viele Menschen an der Krankheit. Laut Pekinger Gesundheitskommission liegt die Gesamtzahl der Toten seit Ausbruch von Covid-19 bei 3070. Laut offiziellen Angaben haben sich bislang mehr als 80 000 Menschen auf dem chinesischen Festland mit dem Erreger infiziert, von denen über 55 000 geheilt wurden.

Probleme in den USA

Auch in den USA sorgt die Krankheit zunehmend für Probleme: Auf einem Kreuzfahrtschiff vor der Küste Kaliforniens waren mindestens 21 Menschen infiziert. Die Behörden hatten das Schiff nach dem Coronavirus-Tod eines früheren Passagiers gestoppt. 3500 Menschen sollen sich an Bord befinden. Bislang sind nach offiziellen Angaben 15 Menschen in den Vereinigten Staaten an dem Virus gestorben. Aus Sorge wurde das Techfestival South by South West in Austin abgesagt.

Österreich stoppt eine Reihe Direktflüge

Mehrere europäische Länder weiten den Kampf gegen das Virus aus. Österreich stellt für zwei Wochen sämtliche Direktflüge nach Südkorea, Mailand, Bologna und in den Iran ein. Außerdem sollen an der Grenze zu Italien punktuell Gesundheitschecks durchgeführt werden. Frankreich kündigte die Schließung von Schulen in zwei besonders betroffenen Départements an. Die isländische Regierung rief den Ausnahmezustand für die Nordatlantik-Insel aus.

Malta weist Kreuzfahrtschiff ab

Malta wies ein Kreuzfahrtschiff mit mehr als 2000 Menschen an Bord ab. Auf Malta wurde bislang keine Infektion mit Sars-CoV-2 registriert. Das Schiff steuert der Reederei zufolge nun die italienische Stadt Messina an.

UN-Klimasekretariat verzichtet auf Konferenzen

Das UN-Klimasekretariat verzichtet ab sofort bis Ende April darauf, an seinem Hauptsitz Bonn und anderswo auf der Welt Konferenzen anzusetzen. Dies teilte UN-Klimachefin Patricia Espinosa mit. Diese außergewöhnliche Maßnahme solle helfen, die Verbreitung des Virus einzudämmen. Ersatzweise sollen Besprechungen via Video oder Telefon abgehalten werden.

Spahn warnt vor Reisen in Risikogebiete

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte die Bürger aufgerufen, Corona-Risikogebiete zu meiden. Auf nicht notwendige Reisen in besonders betroffene Regionen in Italien, aber auch in Nordrhein-Westfalen sollte man verzichten. Die Grenzen in der Europäischen Union sollten aber offen bleiben. Er appellierte auch an die Bürger, sich nicht mit Masken oder Schutzkleidung einzudecken, sondern diese für Ärzte und Pflegekräfte zu lassen.

