Justiz Corona-Verdacht im Frauengefängnis In der JVA Regensburg wurde bei drei Gefangenen Fieber diagnostiziert. Kontaktpersonal bleibt vorsorglich zu Hause.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Wegen dreier Corona-Verdachtsfälle in der JVA Regensburg mussten bereits zwei Prozesse verschoben werden. Foto: dpa

Regensburg.Im Frauengefängnis der Justizvollzugsanstalt Regensburg herrschen aktuell besondere Vorsichtsmaßnahmen. Weil drei Frauen, die am Freitag aus der Oberpfalz nach Aichach verlegt wurden, Fieber hatten, muss nun ein möglicher Corona-Verdacht abgeklärt werden. Der Leiter der Regensburger JVA, Christian Gessenharter, weist allerdings ausdrücklich darauf hin, dass es sich in allen Fällen nicht um sogenannte „offizielle Fachverdachtsfälle“ handelt. Dennoch wurden die Wachbeamten, die mit den Frauen Kontakt hatten, aufgefordert, vorläufig zu Hause zu bleiben und einen Arzt zu kontaktieren. Es handelte sich um eine Zahl von Bediensteten im unteren zweistelligen Bereich, so Gessenharter. Bundesweit bereiten Hafteinrichtungen inzwischen Notfallpläne vor.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### ######-######## ### ## ###### ## ### ############## #########, ####### ### ####### ##### #### ####### ##########, ### ## ######## #####, ##### #### ## ################ ####### ## #####, ########## ####### ####### #####. ## ######## ###### ######## ### ############ ##### #### ########### ######## ## ###### ### ######### ##### ########## ######. ### ###### ########### ###### ####### ####### ## ### ######-###############.

### ############# ##### ### ######-##### #### #####, ##### ############ ### ######### ### #################. „### ########## ### ########## ### ### ############ ##### ##### #######, #### ########## ### ##### ## #########, ##### ## ### ############# ########. ####### ### ## #### ### ###### #########, ##### ## #########.“ ########### ### ### ##### ####### ########## ### ############### ###### ######## ######, ####### ####### ###### #### #### ##### #######. ### ###### ##### ########## „###################### ######################“ ########### ######. ### ############### ##### ######### ########. ### ### ##### ## ######### ### ### ##############.

####### ### ############# ##########

### ### ######, ### #### ####### ########## ######, ##### ### ############### ########## ########. ########## ########## ###### #### #### ### ############## #######. ### ###### ### ############# ########. ############ ##### ##### ########### ### ### „##### ############# ### ### ######### ######## #######“ ######### ### ##########. ## ##### ##### ###########, ## ### ############# ## ######## ## ########, #### ### ################ ### ######## ####### ############# ###. ### ### ####, #### #### ##### ##### ####################### ### ########## ### ### ####-##### #########, ##### ############ ######, ####### ############.

#########: ####### ### ##########

####### ####### #### ### ############ ##########. ## ### ############ ##################### #### ##### ############## #######, ####### ## #### ### ########## ################### ### ########## ## ###### ############# #### ###### ## ############# ####### ######.

## ### ##################### ## #########, ## ### ####### ########## ##### ############# ######### ### ###### ### ######## ######### ###, #### ## #### ##############. ## ##### ##### ####### ########### ##### #### #### #### ####### #### ############## ######### #########, ###### ################# ################# ###### ###### ####### ## ### ########### #####. ## ######### ###### ### ####### ####### ### ### ########## ##############. ######## ###### ##### ### ### ####### ##### ######### ##########.

## ####### #############, #### #####-###########, ##### ####### ### ############# ############# ########. ############## ##### #### (###) ###### ### ##### „###############“, #### ########### ########, ## ######### ### ########### ## ########. ### ######### ###### ############# ### ############ ###########.