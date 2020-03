Justiz Corona-Verdacht in Regensburger JVA Bei drei Frauen gab es zunächst Entwarnung. Nun muss ein weiterer Insasse überprüft werden. Ein Gefangener wird isoliert.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Wegen dreier Corona-Verdachtsfälle in der JVA Regensburg mussten bereits zwei Prozesse verschoben werden. Foto: dpa

Regensburg.In der Justizvollzugsanstalt Regensburg herrschen aktuell besondere Vorsichtsmaßnahmen. Weil drei Frauen, die am Freitag aus der Oberpfalz nach Aichach verlegt wurden, Fieber hatten, musste ein möglicher Corona-Verdacht abgeklärt werden. Der Leiter der Regensburger JVA, Christian Gessenharter, gab am Mittwochnachmittag Entwarnung. In allen drei Fällen waren die Tests negativ. Allerdings gibt es einen weiteren Verdachtsfall, der nun labortechnisch abgeklärt werden soll. Zudem wurde ein Gefangener vorsorglich abgesondert, da nicht abgeklärt werden konnte, ob Risikofaktoren vorliegen, aber bestimmte Anhaltspunkte im Zusammenhang mit Aufenthalten in Risikogebieten gegeben sind, teilte Gessenharter mit.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

#### ######## #######

### ######-######## ## ### ### ########## ### ## ###### ## ### ############## #########, ####### ### ####### ##### #### ####### ##########, ### ## ######## #####, ##### #### ## ################ ####### ## #####, ########## ####### ####### #####. ## ######## ###### ######## ### ############ ##### #### ########### ######## ## ###### ### ######### ##### ########## ######. ### ###### ########### ###### ####### ####### ## ### ######-###############, ### #### ########## ### ########### ##############. #### ### ###########, ### ### ### ###### ####### ######, ####### ######### ## ##### ## ####### ### ##### #### ############. ## ######## #### ## #### #### ### ############ ## ####### ############# #######, ## ############.

### ############# ##### ### ######-##### #### #####, ##### ### ###### ### ### ### ######### ### #################. „### ########## ### ########## ### ### ############ ##### ##### #######, #### ########## ### ##### ## #########, ##### ## ### ############# ########. ####### ### ## #### ### ###### #########, ##### ## #########.“ ### ###### ### ########## ##### „###################### ######################“ ########### ######. ### ############### ######, ### ### ############## ########, ########. ### ######### ###### ### ########## ###### ########## ######.

####### ### ############# ##########

############ ##### ##### ########### ### ### „##### ############# ### ### ######### ######## #######“ ######### ### ########## ## ### ######-#####. ## ##### ##### ###########, ## ### ############# ## ######## ## ########, #### ### ################ ### ######## ####### ############# ###. ### ### ####, #### #### ##### ##### ####################### ### ########## ### ### ####-##### #########, ##### ############ ######, ####### ############.

#########: ####### ### ##########

####### ####### #### ### ############ ##########. ## ### ############ ##################### #### ##### ############## #######, ####### ## #### ### ########## ################### ### ########## ## ############# ####### ######.

## ### ##################### ## #########, ## ### ####### ########## ##### ############# ######### ### ###### ### ######## ######### ###, #### ## #### ##############. ## ##### ##### ####### ########### ##### #### #### #### ####### #### ############## ######### #########, ###### ################# ################# ###### ######. ####### #### ## ## ######### #### ###### ############# #######. #### ######, ### ## ##### ####### ########### ############, ### ### ############# ########## ### ##### ### ######### #### ###### ######## ##########. ### ### #### ### ### ############ ## ########, ##### ###### ## ########. ####### ###### ### ########### ### ### ######### ###########.

############## ##### ########## ##### ## ######## ### ###### ##### ############, ### ## ######### ########## ############### ### ######## ### ############## ###########. ### ####### ###########, ######### ### ################ ######. ########## #####, ### ################# ######## ### ############# ### ### ############ ### ########### ### ############ ############# ### ### ########, ############ ### ############# ### ######### #####.